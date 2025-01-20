В Одеській області правоохоронці затримали контрабандистів

Підроблені акцизні марки. Фото: скриншот з відео БЕБ

В Одеській області викрито масштабну схему незаконного постачання підроблених акцизних марок з Туреччини. Контрабандисти завдали державі збитків на понад 110 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ТУ БЕБ в Одеській області.

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Деталі схеми

За даними слідства, підроблені акцизні марки доставляли в Україну через державний кордон під прикриттям, а потім продавали їх виробникам підакцизної продукції. Попередньо, орієнтовна сума не сплаченого акцизного податку становить понад 110 мільйонів гривень.

Що знайшли під час обшуків

У результаті проведених обшуків на складі в Одеській області було вилучено понад 5 мільйонів паперових об’єктів, схожих на акцизні марки, що мають ознаки підробки.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до цієї незаконної діяльності.

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