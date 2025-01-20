В Одесской области правоохранители задержали контрабандистов

Поддельные акцизные марки. Фото: скриншот из видео БЭБ

В Одесской области разоблачена масштабная схема незаконных поставок поддельных акцизных марок из Турции. Контрабандисты нанесли государству ущерб на более 110 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ТУ БЭБ в Одесской области.

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По данным следствия, поддельные акцизные марки доставляли в Украину через государственную границу под прикрытием, а затем продавали их производителям подакцизной продукции. Предварительно, ориентировочная сумма не уплаченного акцизного налога составляет более 110 миллионов гривен.

Что нашли во время обысков

В результате проведенных обысков на складе в Одесской области было изъято более 5 миллионов бумажных объектов, похожих на акцизные марки, имеющих признаки подделки.

Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к этой незаконной деятельности.

Напомним, в Одесской области разоблачили афериста, который продавал вымышленные автомобили через соцсети.

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