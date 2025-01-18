Продавав неіснуючі авто — поліція Одещини викрила схему

Чоловік в наручниках. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Одещині викрили афериста, який продавав неіснуючі автомобілі через соцмережі. Чоловік встиг ошукати трьох людей, які перерахували шахраю 24 600 гривень.

Про це у суботу, 18 січня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Чоловік у Facebook продавав неіснуючі автівки

Відомо, що 30-річного жителя Білгорода-Дністровського, який обманом заволодів грошима громадян викрила кіберполіція. Чоловік розміщував оголошення про продаж автомобілів "ВАЗ" у групах соцмереж, хоча насправді не мав жодної машини. З вересня по жовтень 2024 року на його оголошення відгукнулися троє покупців з Одеської, Вінницької та Херсонської областей.

Шахрай обіцяв привезти авто за умови попередньої оплати "на бензин". Довірливі клієнти переказали йому гроші, але замість обіцяних автомобілів отримали заблоковані номери телефонів та видалені оголошення.

Обшуки у шахрая

Під час обшуку в домі підозрюваного вилучили мобільні телефони, банківські картки та інші докази його протиправної діяльності. Як з’ясувалося, чоловік уже має судимості за грабежі та незаконне заволодіння транспортом, за які отримав понад 7 років позбавлення волі.

Яке покарання за аферу

Слідство довело, що зловмисник вчинив шахрайство повторно. Йому загрожує до трьох років ув’язнення.

Як не стати жертвою шахраїв: поради поліції

Купуйте товари лише на перевірених сайтах.

Оплачуйте покупки після отримання товару.

Не розголошуйте дані банківської картки.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтесь до поліції за номером 102.

Нагадаємо, на Одещині жінка за гроші "допомагала" отримати водійські права. Також ми писали, що у Болграді затримали 32-річну жінку, коли вона розкладала "закладки" по місту.