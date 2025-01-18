Продавал несуществующие авто — полиция Одесской области разоблачила схему

Мужчина продавал вымышленные авто на Одесчине — скольких обманул
На Одесчине разоблачили афериста, который продавал несуществующие автомобили через соцсети. Мужчина успел обмануть трех человек, которые перечислили мошеннику 24 600 гривен.
Об этом в субботу, 18 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Мужчина в Facebook продавал несуществующие машины
Известно, что 30-летнего жителя Белгорода-Днестровского, который обманом завладел деньгами граждан разоблачила киберполиция. 30-летний мужчина размещал объявления о продаже автомобилей "ВАЗ" в группах соцсетей, хотя на самом деле не имел ни одной машины. С сентября по октябрь 2024 года на его объявления откликнулись трое покупателей из Одесской, Винницкой и Херсонской областей.
Мошенник обещал привезти авто при условии предварительной оплаты "на бензин". Доверчивые клиенты перевели ему деньги, но вместо обещанных автомобилей получили заблокированные номера телефонов и удаленные объявления.
Обыски у мошенника
В ходе обыска в доме подозреваемого изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательства его противоправной деятельности. Как выяснилось, мужчина уже имеет судимости за грабежи и незаконное завладение транспортом, за которые получил более 7 лет лишения свободы.
Какое наказание за аферу
Следствие доказало, что злоумышленник совершил мошенничество повторно. Ему грозит до трех лет заключения.
Как не стать жертвой мошенников: советы полиции
- Покупайте товары только на проверенных сайтах.
- Оплачивайте покупки после получения товара.
- Не разглашайте данные банковской карты.
- Если вы стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию по номеру 102.
Напомним, в Одесской области женщина за деньги "помогала" получить водительские права. Также мы писали, что в Болграде задержали 32-летнюю женщину, когда она раскладывала "закладки" по городу.
Читайте Новини.LIVE!