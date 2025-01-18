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Мужчина продавал вымышленные авто на Одесчине — скольких обманул

18 января 2025 14:47
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Продавал несуществующие авто — полиция Одесской области разоблачила схему
Мужчина в наручниках. Фото иллюстративное: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На Одесчине разоблачили афериста, который продавал несуществующие автомобили через соцсети. Мужчина успел обмануть трех человек, которые перечислили мошеннику 24 600 гривен.

Об этом в субботу, 18 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Объявление о продаже вымышленных автомобилей. Фото: Нацполиция

Мужчина в Facebook продавал несуществующие машины

Известно, что 30-летнего жителя Белгорода-Днестровского, который обманом завладел деньгами граждан разоблачила киберполиция. 30-летний мужчина размещал объявления о продаже автомобилей "ВАЗ" в группах соцсетей, хотя на самом деле не имел ни одной машины. С сентября по октябрь 2024 года на его объявления откликнулись трое покупателей из Одесской, Винницкой и Херсонской областей.

Мошенник обещал привезти авто при условии предварительной оплаты "на бензин". Доверчивые клиенты перевели ему деньги, но вместо обещанных автомобилей получили заблокированные номера телефонов и удаленные объявления.

Обыски у мошенника

В ходе обыска в доме подозреваемого изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательства его противоправной деятельности. Как выяснилось, мужчина уже имеет судимости за грабежи и незаконное завладение транспортом, за которые получил более 7 лет лишения свободы.

Какое наказание за аферу

Следствие доказало, что злоумышленник совершил мошенничество повторно. Ему грозит до трех лет заключения.

Как не стать жертвой мошенников: советы полиции

  • Покупайте товары только на проверенных сайтах.
  • Оплачивайте покупки после получения товара.
  • Не разглашайте данные банковской карты.
  • Если вы стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию по номеру 102.

Напомним, в Одесской области женщина за деньги "помогала" получить водительские права. Также мы писали, что в Болграде задержали 32-летнюю женщину, когда она раскладывала "закладки" по городу.

Одесса афера авто мошенничество Одесская область Новости Одессы

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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