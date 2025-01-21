Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Білий квиток задешево — на Одещині затримали підприємця arrow

Білий квиток задешево — на Одещині затримали підприємця

21 січня 2025 15:57
Рвачова Анастасія - редактор
На Одещині ліквідували канал переправлення ухилянтів за кордон
Поліція затримала ділків. Фото: Нацполіція
Рвачова Анастасія - редактор

Мешканець Саф’янівської громади забезпечував українцям "білі квитки" для незаконного перетину кордону. За свої послуги він вимагав 4 000 доларів США, пропонуючи клієнтам офіційний документ про зняття з військового обліку через стан здоров’я.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Деталі справи

Правоохоронці зафіксували передачу першої частини суми в 1 500 доларів в Одесі. Після отримання решти грошей зловмисника затримали в Ізмаїлі. У нього вилучили гроші, документи, банківські картки та інші докази, які підтверджують його протиправну діяльність.

Військовий квиток громадянина України. Фото: Нацполіція
Військовий квиток громадянина України. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Наразі порушнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюються всі обставини злочину.

Правоохоронці затримали порушників. Фото: Нацполіція
Правоохоронці затримали порушників. Фото: Нацполіція 

Нагадаємо, в Одеській області затримали жінку за збут наркотиків. 

Також ми писали, що одесити скаржилися на сусіда, який по ночах бігав по коридору й ломився у двері. 

Одеса кордон поліція Одеська область Новини Одеси ухилянти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:44 Сильний вітер насувається на Одесу — до чого готуватися

16:31 Галатасарай — Динамо — трансляція вирішальної гри Ліги Європи

16:22 Попередження про небезпеку — якою буде погода в Києві завтра

16:16 Найдешевший мобільний тариф для пенсіонерів — яка ціна

15:57 Білий квиток задешево — на Одещині затримали підприємця

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:55 У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів і аспірантів

15:52 Трамп розпорядився визнавати в США лише дві статі

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

15:26 Стіна памʼяті — в Одесі відкрили четверту чергу меморіалу

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

16:44 Сильний вітер насувається на Одесу — до чого готуватися

16:31 Галатасарай — Динамо — трансляція вирішальної гри Ліги Європи

16:22 Попередження про небезпеку — якою буде погода в Києві завтра

16:16 Найдешевший мобільний тариф для пенсіонерів — яка ціна

15:57 Білий квиток задешево — на Одещині затримали підприємця

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:55 У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів і аспірантів

15:52 Трамп розпорядився визнавати в США лише дві статі

15:26 Стіна памʼяті — в Одесі відкрили четверту чергу меморіалу

15:03 У Білорусі розпочались дострокові вибори президента

15:02 Морози та вітер — якою буде погода у Харкові завтра

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати