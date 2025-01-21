На Одещині ліквідували канал переправлення ухилянтів за кордон

Поліція затримала ділків. Фото: Нацполіція

Мешканець Саф’янівської громади забезпечував українцям "білі квитки" для незаконного перетину кордону. За свої послуги він вимагав 4 000 доларів США, пропонуючи клієнтам офіційний документ про зняття з військового обліку через стан здоров’я.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

Правоохоронці зафіксували передачу першої частини суми в 1 500 доларів в Одесі. Після отримання решти грошей зловмисника затримали в Ізмаїлі. У нього вилучили гроші, документи, банківські картки та інші докази, які підтверджують його протиправну діяльність.

Військовий квиток громадянина України. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Наразі порушнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюються всі обставини злочину.

Правоохоронці затримали порушників. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в Одеській області затримали жінку за збут наркотиків.

Також ми писали, що одесити скаржилися на сусіда, який по ночах бігав по коридору й ломився у двері.