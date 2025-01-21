В Одесской области ликвидировали канал переправки уклонистов за границу

Полиция задержала дельцов. Фото: Нацполиция

Житель Сафьяновской громады обеспечивал украинцам "белые билеты" для незаконного пересечения границы. За свои услуги он требовал 4 000 долларов США, предлагая клиентам официальный документ о снятии с воинского учета по состоянию здоровья.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

Правоохранители зафиксировали передачу первой части суммы в 1 500 долларов в Одессе. После получения остальных денег злоумышленника задержали в Измаиле. У него изъяли деньги, документы, банковские карты и другие доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.

Военный билет гражданина Украины. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Сейчас нарушителю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Правоохранители задержали нарушителей. Фото: Нацполиция

Напомним, в Одесской области задержали женщину за сбыт наркотиков.

Также мы писали, что одесситы жаловались на соседа, который по ночам бегал по коридору и ломился в дверь.