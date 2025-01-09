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Ломився у двері з ножем — одесит тероризував сусідів

9 січня 2025 15:13
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесит ломився з ножем у квартири сусідів, видео
Поліцейські затримали хулігана. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканці будинку на 8-й станції Великого Фонтану скаржилися на сусіда, який по ночах бігав по коридору й ломився у двері. Хулігана затримали.

Про це повідомили у патрульній поліції у четвер, 9 січня. 

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Що відомо

Відео з неадекватним молодиком оприлюднили у мережі. Чоловік бігав по поверху, стукав у двері й штрикав у них ножем. За словами мешканців, він ломився у всі квартири й погрожував вбивством. Зрештою, сусіди викликали поліцію.

Прибувши на місце, патрульні виявили чоловіка, який, ймовірно, був у стані наркотичного сп'яніння. Він поводився агресивно, чітко відповісти на питання не міг. Поліцейські вибили у нього з рук ніж й затримали.

Що загрожує хулігану

Загалом чоловік пошкодив двері у трьох квартирах. Поліція почала провадження за статтями про хуліганство й незаконне поводження зі зброєю. Максимальне покарання за ці злочини — сім років ув'язнення.

Нагадаємо, одесит жбурнув страйкбольну гранату у кафе у Миколаєві. Також ми повідомляли про те, що одеська поліція шукає людей, які запускали салюти у новорічну ніч.

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