Одесит образився на кафе у Миколаєві та кинув туди гранату

Одесит кинув страйкбольну гранату у кафе. Фото: поліція Миколаївської області

Чоловік образився на працівників кафе у центрі Миколаєва й вирішив їм помститися. Тепер йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

Про це розповіли у Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області у вівторок, 7 січня.

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Подробиці інциденту

На відео, опублікованому у мережі видно, як чоловік заходить у кафе, про щось спілкується з касиркою й уходить. Через деякий час він повернувся, відкрив двері, жбурнув страйкбольну гранату й втік. За словами очевидців, гість образився, що його не пустили до туалету.

На щастя, ніхто з працівників і відвідувачів не постраждав.

Що буде з хуліганом

У поліції розповіли, що "бомбистом" виявився 34-річний мешканець Одеської області. Після скоєного він поголив бороду й змінив зачіску, але все одно був викритий і затриманий. Правоохоронці почали розслідування за статтею про хуліганство. Чоловікові загрожує штраф або пробаційний нагляд чи обмеження волі до п'яти років. Сам він записав відео, на якому назвав свій вчинок необдуманим й безвідповідальним і попросив пробачення у працівників і відвідувачів кафе.

Нагадаємо, в Одесі КОРД затримав рецидивіста, який погрожував підірвати гранату посеред міста. Раніше бойову гранату знайшли в одному з одеських парків.