В одеському парку знайшли гранату

Граната у руці. Фото: ілюстративне/соцмережі

У парку в одному з районів Одеси перехожі побачили гранату. Боєприпас вилучили спеціалісти. Як він опинився на місці, поки невідомо.

Про це повідомили у патрульній поліції Одеси.

Читайте також:

Правоохоронців викликали містяни, які побачили гранату. Поліцейські обгородили місце й повідомили відповідним службам.

Граната, знайдена в Одесі. Фото: патрульна поліція Одеси

Що робити, якщо знайшли боєприпас

Побачивши предмет, який може бути вибуховим пристроєм, слід одразу телефонувати на лінію 101 або 102. Чекати на рятувальників треба на безпечній відстані від знахідки. Необхідно також попередити людей, які перебувають поруч, а за можливості — позначити або обгородити небезпечне місце.

Категорично забороняється:

наближатися до вибухонебезпечного предмета;

підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;

курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця перебування небезпечного предмета;

приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

Нагадаємо, раніше в одеському парку знаходили уламок безпілотника. Також у Дніпрі чоловік погрожував поліцейським гранатою.