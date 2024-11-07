В одеському парку знайшли боєприпас

Огороджена ділянка парку. Фото: патрульна поліція

В одному з парків Одеси перехожий помітив предмет, схожий на частину безпілотника. Чоловік одразу ж повідомив про знахідку правоохоронцям.

Про це розповіли у патрульній поліції.

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Уламок дрона. Фото: патрульна поліція

За словами очевидців, йдеться про парк Марка Твена (колишній Горького).

Що робити, якщо знайшли боєприпас

Побачивши предмет, який може бути вибуховим пристроєм, слід одразу телефонувати на лінію 101 або 102. Чекати на рятувальників треба на безпечній відстані від знахідки. Необхідно також попередити людей, які перебувають поруч, а за можливості — позначити або обгородити небезпечне місце.

Категорично забороняється:

наближатися до вибухонебезпечного предмета;

підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;

курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця перебування небезпечного предмета;

приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

Нагадаємо, в Одесі уламок російської ракети впав на дах будинку. Раніше у місті прямо на вулиці знайшли уламки збитого дрона.