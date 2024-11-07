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Смертельная находка — в одесском парке обнаружили обломок дрона

7 ноября 2024 15:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В одесском парке обнаружили боеприпас
Огражденный участок парка. Фото: патрульная полиция
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В одном из парков Одессы прохожий увидел предмет, похожий на часть беспилотника. Мужчина сразу же сообщил о находке правоохранителям.

Об этом рассказали в патрульной полиции.

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На место выехали взрывотехники, спасатели и следственно-оперативная группа. Опасный предмет изъяли.

Смертельная находка — в одесском парке обнаружили обломок дрона - фото 1
Обломок дрона. Фото: патрульная полиция

По словам очевидцев, речь идет о парке Марка Твена (бывший Горького).

Что делать, если обнаружили боеприпас

Увидев предмет, который может быть взрывным устройством, следует сразу звонить по телефону на линию 101 или 102. Ждать спасателей нужно на безопасном расстоянии от находки. Необходимо также предупредить людей, которые находятся рядом, а по возможности обозначить или оградить опасное место.

Категорически запрещается:

  • приближаться к взрывоопасному предмету;
  • поднимать, вытаскивать из грунта, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать;
  • курить и использовать открытый огонь вблизи места обитания опасного предмета;
  • приносить в места нахождения людей предметы, похожие на взрывоопасные.

Напомним, в Одессе обломок российской ракеты упал на крышу дома. Ранее в городе прямо на улице обнаружили обломки сбитого дрона.

полиция Одесса боеприпасы беспилотники Новости Одессы

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