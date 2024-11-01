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Уламок російської ракети впав на дах будинку в Одесі — фото

1 листопада 2024 15:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Ракета впала на дах будинку в Одесі — фото
Рятувальник вилучає уламок ракети. Фото: ДСНС
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Залишки ракети, якою росіяни атакували Одесу, впали на дах однієї з будівель. Вилучати боєприпас довелося рятувальникам. 

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у п'ятницю, 1 листопада. 

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На даху виявили частину носія касетних елементів. Самі елементи знайшли неподалік на землі. Піротехніки ДСНС вилучили уламки. Їх вивезли на спеціальному піротехнічному автомобілі для подальшого знищення.

Уламок російської ракети впав на дах будинку в Одесі — фото - фото 1
Транспортування уламку. Фото: ДСНС
Уламок російської ракети впав на дах будинку в Одесі — фото - фото 2
Рятувальник вилучає уламок ракети. Фото: ДСНС
Уламок російської ракети впав на дах будинку в Одесі — фото - фото 3
Транспортування уламку. Фото: ДСНС

Нічна атака

Нагадаємо, ввечері 31 жовтня росіяни атакували Одещину трьома керованими ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Сили ППО збили одну ракету, решта не досягли цілей через активну протидію.  

Через ворожу атаку постраждали пожежна частина і одне з міських кладовищ.

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