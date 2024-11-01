Ракета впала на дах будинку в Одесі — фото

Уламок російської ракети впав на дах будинку в Одесі — фото
Залишки ракети, якою росіяни атакували Одесу, впали на дах однієї з будівель. Вилучати боєприпас довелося рятувальникам.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у п'ятницю, 1 листопада.
На даху виявили частину носія касетних елементів. Самі елементи знайшли неподалік на землі. Піротехніки ДСНС вилучили уламки. Їх вивезли на спеціальному піротехнічному автомобілі для подальшого знищення.
Нічна атака
Нагадаємо, ввечері 31 жовтня росіяни атакували Одещину трьома керованими ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Сили ППО збили одну ракету, решта не досягли цілей через активну протидію.
Через ворожу атаку постраждали пожежна частина і одне з міських кладовищ.
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