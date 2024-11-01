Ракета впала на дах будинку в Одесі — фото

Рятувальник вилучає уламок ракети. Фото: ДСНС

Залишки ракети, якою росіяни атакували Одесу, впали на дах однієї з будівель. Вилучати боєприпас довелося рятувальникам.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у п'ятницю, 1 листопада.

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На даху виявили частину носія касетних елементів. Самі елементи знайшли неподалік на землі. Піротехніки ДСНС вилучили уламки. Їх вивезли на спеціальному піротехнічному автомобілі для подальшого знищення.

Транспортування уламку. Фото: ДСНС

Рятувальник вилучає уламок ракети. Фото: ДСНС

Транспортування уламку. Фото: ДСНС

Нічна атака

Нагадаємо, ввечері 31 жовтня росіяни атакували Одещину трьома керованими ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Сили ППО збили одну ракету, решта не досягли цілей через активну протидію.

Через ворожу атаку постраждали пожежна частина і одне з міських кладовищ.