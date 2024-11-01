Через російський удар зруйновані могили на кладовищі в Одесі

Пошкоджені могили в Одесі. Фото: скриншот

Внаслідок російської атаки на Одесу ввечері 31 жовтня постраждало Новоміське (Таїровське) кладовище. Масштаби руйнувань оцінюють співробітники муніципальних служб.

Про це повідомили в Одеській мерії.

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Наразі відомо про пошкодження 114 могил. З них 19 зруйновані повністю. Йдеться про ділянки 146, 147, 157 та 158. Там поховані переважно люди, які померли з 1977 по 2010 роки.

Вечірня атака

Зазначимо, що ввечері 31 жовтня росіяни атакували Одещину трьома керованими ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Сили ППО збили одну ракету, решта не досягли цілей через активну протидію.

Нагадаємо, росіяни вдарили по пожежній частині в Одесі. Двоє рятувальників перебувають у лікарні у важкому стані. Також ми повідомляли про руйнування в Одесі, завдані ворожою атакою.