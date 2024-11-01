Из-за российского удара разрушены могилы на кладбище в Одессе

Повреждены могилы в Одессе. Фото: скриншот

В результате российской атаки на Одессу вечером 31 октября пострадало Новогородское (Таировское) кладбище. Масштабы разрушений оценивают сотрудники муниципальных служб.

Об этом сообщили в Одесской мэрии.

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Пока известно о повреждении 114 могил. Из них 19 разрушены полностью. Речь идет об участках 146, 147, 157 и 158. Там похоронены преимущественно люди, умершие с 1977 по 2010 годы.

Вечерняя атака

Отметим, что вечером 31 октября россияне атаковали Одесскую область тремя управляемыми ракетами Х-59/69 с акватории Черного моря. Силы ПВО сбили одну ракету, остальные не достигли целей из-за активного противодействия.

Напомним, россияне ударили по пожарной части в Одессе. Двое спасателей находятся в больнице в тяжелом состоянии. Также мы сообщали о разрушениях в Одессе, нанесенных вражеской атакой.