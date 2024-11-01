Из-за российского удара разрушены могилы на кладбище в Одессе

Воюют с мертвыми — удар россиян разрушил могилы в Одессе, видео
В результате российской атаки на Одессу вечером 31 октября пострадало Новогородское (Таировское) кладбище. Масштабы разрушений оценивают сотрудники муниципальных служб.
Об этом сообщили в Одесской мэрии.
Пока известно о повреждении 114 могил. Из них 19 разрушены полностью. Речь идет об участках 146, 147, 157 и 158. Там похоронены преимущественно люди, умершие с 1977 по 2010 годы.
Вечерняя атака
Отметим, что вечером 31 октября россияне атаковали Одесскую область тремя управляемыми ракетами Х-59/69 с акватории Черного моря. Силы ПВО сбили одну ракету, остальные не достигли целей из-за активного противодействия.
Напомним, россияне ударили по пожарной части в Одессе. Двое спасателей находятся в больнице в тяжелом состоянии. Также мы сообщали о разрушениях в Одессе, нанесенных вражеской атакой.
Читайте Новини.LIVE!