Ракета упала на крышу дома в Одессе — фото

Обломок российской ракеты упал на крышу дома в Одессе — фото
Остатки ракеты, которой россияне атаковали Одессу, упали на крышу одного из построек. Изымать боеприпас пришлось спасателям.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области в пятницу, 1 ноября.
На крыше была обнаружена часть носителя кассетных элементов. Сами элементы обнаружили неподалеку на земле. Пиротехники ГСЧС изъяли обломки. Их вывезли на специальном пиротехническом автомобиле для дальнейшего уничтожения.
Ночная атака
Напомним, вечером 31 октября россияне атаковали Одесщину тремя управляемыми ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Силы ПВО сбили одну ракету, остальные не достигли целей из-за активного противодействия.
Из-за вражеской атаки пострадали пожарная часть и одно из городских кладбищ.
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