Ракета упала на крышу дома в Одессе — фото

Спасатель извлекает обломок ракеты. Фото: ГСЧС

Остатки ракеты, которой россияне атаковали Одессу, упали на крышу одного из построек. Изымать боеприпас пришлось спасателям.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области в пятницу, 1 ноября.

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На крыше была обнаружена часть носителя кассетных элементов. Сами элементы обнаружили неподалеку на земле. Пиротехники ГСЧС изъяли обломки. Их вывезли на специальном пиротехническом автомобиле для дальнейшего уничтожения.

Транспортировка обломка. Фото: ГСЧС

Спасатель извлекает обломок ракеты. Фото: ГСЧС

Транспортировка обломка. Фото: ГСЧС

Ночная атака

Напомним, вечером 31 октября россияне атаковали Одесщину тремя управляемыми ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Силы ПВО сбили одну ракету, остальные не достигли целей из-за активного противодействия.

Из-за вражеской атаки пострадали пожарная часть и одно из городских кладбищ.