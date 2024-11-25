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В одесском парке нашли боевую гранату — детали

25 ноября 2024 17:37
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В одесском парке нашли гранату
Граната в руке. Фото: иллюстративное/соцсети
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В парке в одном из районов Одессы прохожие увидели гранату. Боеприпас изъяли специалисты. Как он очутился на месте, пока неизвестно.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одессы.

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Правоохранителей вызвали горожане, увидевшие гранату. Полицейские огородили место и сообщили соответствующим службам.

В одесском парке нашли боевую гранату — детали - фото 1
Граната найдена в Одессе. Фото: патрульная полиция Одессы

Что делать, если обнаружили боеприпас

Увидев предмет, который может быть взрывным устройством, следует сразу звонить по телефону на линию 101 или 102. Ждать спасателей нужно на безопасном расстоянии от находки. Необходимо также предупредить людей, которые находятся рядом, а по возможности обозначить или оградить опасное место.

Категорически запрещается:

  • приближаться к взрывоопасному предмету;
  • поднимать, вытаскивать из грунта, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать;
  • курить и использовать открытый огонь вблизи места обитания опасного предмета;
  • приносить в места нахождения людей предметы, похожие на взрывоопасные.

Напомним, ранее в одесском парке находили обломок беспилотника. Также в Днепре мужчина угрожал полицейским гранатой.

Одесса полиция граната боеприпасы Новости Одессы

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