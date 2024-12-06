В Одесі чоловік хотів підірвати гранату посеред міста

Поліцейські досліджують гранату. Фото: поліція Одеської області

На вулиці Варненській чоловік намагався підірвати гранату. Його затримали. Як виявилося, раніше він неодноразово мав проблеми з законом.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у п'ятницю, 6 грудня.

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До поліції звернувся перехожий. Він розповів, що серед багатоповерхівок блукає чоловік, який зірвав чеку з гранати. На місце прибули бійці спецпідрозділу КОРД. Чоловіка роззброїли й затримали.

Як виявилося, на початку грудня чоловік був умовно засуджений за спричинення тяжких тілесних ушкоджень. До того він неодноразово потрапляв у поле зору поліції за скоєння адміністративних правопорушень.

Поліція розпочала розслідування за статтею про незаконне поводження з боєприпасами. За цей злочин передбачено від трьох до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, в одеському парку знайшли бойову гранату. Раніше на Одещині затримали військового, який возив з собою боєприпас у машині.