В Одессе мужчина хотел взорвать гранату посреди города

Полицейские исследуют гранату. Фото: полиция Одесской области

На улице Варненской мужчина пытался взорвать гранату. Его задержали. Как оказалось, раньше он неоднократно испытывал проблемы с законом.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в пятницу, 6 декабря.

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В полицию обратился прохожий. Он рассказал, что среди многоэтажек бродит мужчина, сорвавший чеку с гранаты. На место прибыли бойцы спецподразделения КОРД. Мужчину разоружили и задержали.

Как оказалось, в начале декабря мужчина был условно осужден за причинение тяжких телесных повреждений. До этого он неоднократно попадал в поле зрения полиции за совершение административных правонарушений.

Полиция начала расследование по статье о незаконном обращении с боеприпасами. За это преступление предусмотрено от трех до семи лет тюрьмы.

Напомним, в одесском парке нашли боевую гранату. Ранее в Одесской области задержали военного, который возил с собой боеприпас в машине.