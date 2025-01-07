Одессит обиделся на кафе в Николаеве и бросил туда гранату

Одессит бросил страйкбольную гранату в кафе. Фото: полиция Николаевской области

Мужчина обиделся на работников кафе в центре Николаева и решил им отомстить. Теперь ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Об этом рассказали в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области во вторник, 7 января.

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Подробности инцидента

На видео, опубликованном в сети видно, как мужчина заходит в кафе, о чем-то общается с кассиршей и уходит. Через некоторое время он вернулся, открыл дверь, бросил страйкбольную гранату и убежал. По словам очевидцев, гость обиделся, что его не пустили в туалет.

К счастью, никто из работников и посетителей не пострадал.

Счастливо, никто из работников и посетителей не пострадал.

Что будет с хулиганом

В полиции рассказали, что "бомбистом" оказался 34-летний житель Одесской области. После содеянного он сбрил бороду и сменил прическу, но все равно был разоблачен и задержан. Правоохранители начали расследование по статье о хулиганстве. Мужчине грозит штраф или пробационный надзор или ограничение свободы до пяти лет. Сам он записал видео, на котором назвал свой поступок необдуманным и безответственным и попросил прощения у работников и посетителей кафе.

Напомним, в Одессе КОРД задержал рецидивиста, который угрожал взорвать гранату посреди города. Ранее боевую гранату нашли в одном из одесских парков.