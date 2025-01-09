Одессит ломился с ножом в квартиры соседей

Полицейские задержали хулигана. Фото: скриншот

Жители дома на 8-й станции Большого Фонтана жаловались на соседа, который по ночам бегал по коридору и ломился в дверь. Хулигана задержали.

Об этом сообщили в патрульной полиции в четверг, 9 января.

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Что известно

Видео с неадекватным молодым человеком обнародовали в сети. Мужчина бегал по этажу, стучал в двери и тыкал в них ножом. По словам жителей, он ломился во все квартиры и угрожал убийством. В конце концов, соседи вызвали полицию.

Прибыв на место, патрульные обнаружили мужчину, который, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения. Он вел себя агрессивно, четко ответить на вопросы не мог. Полицейские выбили у него из рук нож и задержали.

Что грозит хулигану

В целом мужчина повредил двери в трех квартирах. Полиция начала производство по статьям о хулиганстве и незаконном обращении с оружием. Максимальное наказание за эти преступления - семь лет заключения.

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