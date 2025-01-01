Одесити запустили салюти на Новий рік — що їм загрожує, відео

Салюти на Новий рік — поліція в Одесі шукає любителів піротехніки
Правоохоронці розшукують людей, які запускали салюти і феєрверки у новорічну ніч. Використання святкової піротехніки в Україні заборонене на час дії воєнного стану.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Що сталося
За словами правоохоронців, про запуск феєрверків вони довідалися із соцмереж. Telegram-канали опублікували відео, на якому видно, як люди використовують піротехніку. Автор ролика стверджує, що це відбувалося на Молдаванці. Пізніше про запуски салютів повідомили з житлового масиву Таїрова.
Для встановлення обставин на місце направили наряди поліції.
Покарання за салют
Зазначимо, що піротехніка нагадує звуки вибухів і може налякати людей і тварин. За її використання передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність:
- за порушення правил додержання тиші — від 85 до 255 грн штрафу;
- за хуліганство — від 17 тис. грн до 34 тис. грн штрафу, або до шести місяців арешту, або до п'яти років обмеження волі;
- за хуліганство групою осіб — до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років ув'язнення.
Нагадаємо, у Києві затримали хлопця, який запустив феєрверк. Також ми повідомляли про хулігана, який влаштував погром в аптеці в Одесі.
Читайте Новини.LIVE!