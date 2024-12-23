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Одесит влаштував погром в аптеці — що стало причиною

23 грудня 2024 17:41
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі чоловік розгромив аптеку арматурою
Одесит розгромив аптеку. Фото: патрульна поліція
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Чоловікові не продали препарат без рецепта. Він розлютився й почав трощити все навколо. Втихомирювати дебошира довелося правоохоронцям.

Про це повідомили у патрульній поліції у понеділок, 23 грудня.

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Що сталося

До однієї з аптек міста зайшов чоловік з арматурою в руках. Він поводився агресивно й грубо вимагав препарати, купити які можна лише за призначенням лікаря. Отримавши відмову, хуліган почав погрожувати фармацевту, зайшов до касової зони й розтрощив арматурою вітрину. Порушника затримали патрульні поліцейські.

Що не продадуть без рецепта

До рецептурних препаратів належать:

  • антибіотики;
  • протисудомні;
  • гормональні (у тому числі й протизаплідні, навіть екстрені);
  • для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;
  • деякі антигельмінтні;
  • деякі вітаміни;
  • кроворозріджуючі;
  • антидепресанти, нейролептики та релаксанти;
  • стероїдні лікарські засоби;
  • деякі знеболювальні, жарознижувальні, антигістамінні та протизастудні.

Нагадаємо, в Одесі затримали хулігана — він вимахував пістолетом і стріляв посеред міста. Також ми писали про водія, який не захотів платити за паркування, вийшов з машини й зламав шлагбаум.

Одеса рецепти хуліганство аптеки Новини Одеси

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