В Одесі чоловік розгромив аптеку арматурою

Одесит влаштував погром в аптеці — що стало причиною
Чоловікові не продали препарат без рецепта. Він розлютився й почав трощити все навколо. Втихомирювати дебошира довелося правоохоронцям.
Про це повідомили у патрульній поліції у понеділок, 23 грудня.
Що сталося
До однієї з аптек міста зайшов чоловік з арматурою в руках. Він поводився агресивно й грубо вимагав препарати, купити які можна лише за призначенням лікаря. Отримавши відмову, хуліган почав погрожувати фармацевту, зайшов до касової зони й розтрощив арматурою вітрину. Порушника затримали патрульні поліцейські.
Що не продадуть без рецепта
До рецептурних препаратів належать:
- антибіотики;
- протисудомні;
- гормональні (у тому числі й протизаплідні, навіть екстрені);
- для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;
- деякі антигельмінтні;
- деякі вітаміни;
- кроворозріджуючі;
- антидепресанти, нейролептики та релаксанти;
- стероїдні лікарські засоби;
- деякі знеболювальні, жарознижувальні, антигістамінні та протизастудні.
Нагадаємо, в Одесі затримали хулігана — він вимахував пістолетом і стріляв посеред міста. Також ми писали про водія, який не захотів платити за паркування, вийшов з машини й зламав шлагбаум.
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