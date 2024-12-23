В Одесі чоловік розгромив аптеку арматурою

Одесит розгромив аптеку. Фото: патрульна поліція

Чоловікові не продали препарат без рецепта. Він розлютився й почав трощити все навколо. Втихомирювати дебошира довелося правоохоронцям.

Про це повідомили у патрульній поліції у понеділок, 23 грудня.

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Що сталося

До однієї з аптек міста зайшов чоловік з арматурою в руках. Він поводився агресивно й грубо вимагав препарати, купити які можна лише за призначенням лікаря. Отримавши відмову, хуліган почав погрожувати фармацевту, зайшов до касової зони й розтрощив арматурою вітрину. Порушника затримали патрульні поліцейські.

Що не продадуть без рецепта

До рецептурних препаратів належать:

антибіотики;

протисудомні;

гормональні (у тому числі й протизаплідні, навіть екстрені);

для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні;

деякі вітаміни;

кроворозріджуючі;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі знеболювальні, жарознижувальні, антигістамінні та протизастудні.

Нагадаємо, в Одесі затримали хулігана — він вимахував пістолетом і стріляв посеред міста. Також ми писали про водія, який не захотів платити за паркування, вийшов з машини й зламав шлагбаум.