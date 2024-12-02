В Одесі водій не захотів платити за парковку й зламав шлагбаум

Поліцейська заповнює документи. Фото: поліція Одеської області

Водій ВАЗ не захотів платити за паркування, вийшов з машини й зламав шлагбаум. Збитки оцінили у 90 тис. грн. Тепер хулігану загрожує значний тюремний строк.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у понеділок, 2 грудня.

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Що сталося

За даними слідства, молодик заїхав на парковку торговельного центру, отримавши чек з часом заїзду та ціною паркування. При виїзді паркувальник попросив його заплатити. Водія це обурило. Він почав нецензурно лаятися, вийшов з машини, відірвав стрілу шлагбаума й поїхав геть.

Згодом з'ясувалося, що пошкоджена не тільки стріла, але й редуктор. Таким чином, власнику завдали збитків на понад 90 тис. грн.

У тюрму за шлагбаум

Порушником виявився 22-річний громадянин однієї з країн Закавказзя, який мешкає в Одесі. Йому повідомили про підозру у хуліганстві. Тепер молодику загрожує до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі судили чоловіка, який під час сварки покусав сусідку. Інший одесит помочився на поліцейське авто. Він також опинився на лаві підсудних.