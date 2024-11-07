Одесит покусав сусідку — як покарали

Покусав сусідку під час сварки — одеситу загрожує штраф
Чоловік посварився із сусідами на паркінгу. Сварка переросла у бійку, під час якої хуліган вкусив жінку. Тепер йому доведеться платити штраф.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Київського райсуду Одеси.
Що сталося
Інцидент трапився на паркувальному майданчику прибудинкової території. Чоловік почав нецензурно лаятись на жінку з дочкою. Оточення робило йому зауваження, але він не реагував. Дебошир схопив молодшу з жінок за волосся й намагався повалити на землю. Мати вступилася за доньку й спробувала зупинити нападника. Тоді він вкусив її за палець правої руки.
Момент укусу зафіксувала камера відеоспостереження, яка стала речовим доказом у справі.
Обвинувачений свою провину визнав повністю. Суддя призначив йому 850 грн штрафу.
Нагадаємо, в Одесі судили чоловіка, який помочився на поліцейське авто. Також у регіоні затримали хулігана, який стріляв по дітях і собаках з пневматичного револьвера.
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