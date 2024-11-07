Одессит покусал соседку — как наказали

Забинтованный палец. Фото: иллюстративное/из открытых источников

Мужчина поссорился с соседями на парковке. Ссора переросла в драку, во время которой хулиган укусил женщину. Теперь ему придется платить штраф.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Киевского райсуда Одессы.

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Что произошло

Инцидент произошел на парковке придомовой территории. Мужчина начал нецензурно ругаться женщину с дочерью. Окружающие делали ему замечания, но он не реагировал. Дебошир схватил младшую из женщин за волосы и пытался повалить на землю. Мать вступилась за дочь и попыталась остановить нападающего. Тогда он укусил ее за палец правой руки.

Момент укуса зафиксировала камера видеонаблюдения, которая стала вещдоком по делу.

Обвиняемый свою вину признал полностью. Судья назначил ему 850 грн штрафа.

Напомним, в Одессе судили мужчину, который помочился на полицейский автомобиль. Также в регионе задержан хулиган, стрелявший по детям и собакам из пневматического револьвера.