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Штурм шлагбаума — в Одессе задержали водителя-бунтаря

2 декабря 2024 13:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе водитель не захотел платить за парковку и сломал шлагбаум
Полицейский заполняет документы. Фото: полиция Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Водитель ВАЗ не захотел платить за парковку, вышел из машины и сломал шлагбаум. Ущерб оценили в 90 тыс. грн. Теперь хулигану грозит значительный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в понедельник, 2 декабря.

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Что произошло

По данным следствия, молодой человек заехал на парковку торгового центра, получив чек со временем заезда и ценой парковки. При выезде парковщик попросил его заплатить. Водителя это возмутило. Он начал нецензурно ругаться, вышел из машины, оторвал стрелу шлагбаума и уехал.

Впоследствии выяснилось, что повреждена не только стрела, но и редуктор. Таким образом, владельцу нанесли ущерб более чем на 90 тыс. грн.

В тюрьму за шлагбаум

Нарушителем оказался 22-летний гражданин одной из стран Закавказья, проживающий в Одессе. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет заключения.

Напомним, в Одессе судили мужчину, который во время ссоры покусал соседку. Другой одессит помочился на полицейский автомобиль. Он также очутился на скамье подсудимых.

Одесса полиция авто хулиганство Новости Одессы

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