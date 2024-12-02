В Одессе водитель не захотел платить за парковку и сломал шлагбаум

Полицейский заполняет документы. Фото: полиция Одесской области

Водитель ВАЗ не захотел платить за парковку, вышел из машины и сломал шлагбаум. Ущерб оценили в 90 тыс. грн. Теперь хулигану грозит значительный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в понедельник, 2 декабря.

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Что произошло

По данным следствия, молодой человек заехал на парковку торгового центра, получив чек со временем заезда и ценой парковки. При выезде парковщик попросил его заплатить. Водителя это возмутило. Он начал нецензурно ругаться, вышел из машины, оторвал стрелу шлагбаума и уехал.

Впоследствии выяснилось, что повреждена не только стрела, но и редуктор. Таким образом, владельцу нанесли ущерб более чем на 90 тыс. грн.

В тюрьму за шлагбаум

Нарушителем оказался 22-летний гражданин одной из стран Закавказья, проживающий в Одессе. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет заключения.

Напомним, в Одессе судили мужчину, который во время ссоры покусал соседку. Другой одессит помочился на полицейский автомобиль. Он также очутился на скамье подсудимых.