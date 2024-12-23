В Одессе мужчина разгромил аптеку арматурой

Одессит устроил погром в аптеке — что стало причиной
Мужчине не продали препарат без рецепта. Он разозлился и начал крушить все вокруг. Утихомиривать дебошира пришлось правоохранителям.
Об этом сообщили в патрульной полиции в понедельник, 23 декабря.
Что произошло
В одну из аптек города вошел мужчина с арматурой в руках. Он вел себя агрессивно и грубо требовал препараты, купить которые можно только по назначению врача. Получив отказ, хулиган начал угрожать фармацевту, зашел в кассовую зону и разбил арматурой витрину. Нарушителя задержали патрульные полицейские.
Что не продадут без рецепта
К рецептурным препаратам относятся:
- антибиотики;
- противосудорожные;
- гормональные (в том числе и противозачаточные, даже экстренные);
- для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;
- некоторые антигельминтные;
- некоторые витамины;
- кроверазжижающие;
- антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;
- стероидные лекарственные средства;
- некоторые обезболивающие, жаропонижающие, антигистаминные и противопростудные.
Напомним, в Одессе задержан хулиган — он размахивал пистолетом и стрелял посреди города. Также мы писали о водителе, который не захотел платить за парковку, вышел из машины и сломал шлагбаум.
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