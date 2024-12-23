В Одессе мужчина разгромил аптеку арматурой

Одессит разгромил аптеку. Фото: патрульная полиция

Мужчине не продали препарат без рецепта. Он разозлился и начал крушить все вокруг. Утихомиривать дебошира пришлось правоохранителям.

Об этом сообщили в патрульной полиции в понедельник, 23 декабря.

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Что произошло

В одну из аптек города вошел мужчина с арматурой в руках. Он вел себя агрессивно и грубо требовал препараты, купить которые можно только по назначению врача. Получив отказ, хулиган начал угрожать фармацевту, зашел в кассовую зону и разбил арматурой витрину. Нарушителя задержали патрульные полицейские.

Что не продадут без рецепта

К рецептурным препаратам относятся:

антибиотики;

противосудорожные;

гормональные (в том числе и противозачаточные, даже экстренные);

для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;

некоторые антигельминтные;

некоторые витамины;

кроверазжижающие;

антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства;

некоторые обезболивающие, жаропонижающие, антигистаминные и противопростудные.

Напомним, в Одессе задержан хулиган — он размахивал пистолетом и стрелял посреди города. Также мы писали о водителе, который не захотел платить за парковку, вышел из машины и сломал шлагбаум.