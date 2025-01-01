Одесситы запустили салюты на Новый год — что им грозит

В Одессе, несмотря на запрет, запустили салюты. Фото: иллюстративное/super-salut

Правоохранители разыскивают людей, которые запускали салюты и фейерверки в новогоднюю ночь. Использование праздничной пиротехники в Украине запрещено на время действия военного положения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Что произошло

По словам правоохранителей, о запуске фейерверков они узнали из соцсетей. Telegram-каналы опубликовали видео, на котором видно, как люди используют пиротехнику. Автор ролика утверждает, что это происходило на Молдаванке. Позже о запуске салютов сообщили с жилого массива Таирова.





Для установления обстоятельств на место направили наряды полиции.

Наказание за салют

Отметим, что пиротехника напоминает звуки взрывов и может напугать людей и животных.

за нарушение правил соблюдения тишины — от 85 до 255 грн штрафа;

за хулиганство — от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн штрафа, или до шести месяцев ареста, или до пяти лет ограничения свободы;

за хулиганство группой лиц — до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет заключения.

Напомним, в Киеве задержали парня, запустившего фейерверк. Также мы сообщали о хулигане, устроившем погром в аптеке в Одессе.