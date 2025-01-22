В Одессе будут судить полицейских-бизнесменов, которые воровали из бюджета

Правоохранители задержали подозреваемых. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе будут судить экс-начальника конвойной службы одесской полиции и двух его подчиненных. Им инкриминируют злоупотребление служебным положением с целью незаконного обогащения и фальсификацию официальных документов.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Детали схемы

По данным следствия, руководитель подразделения организовал незаконную схему по предоставлению услуг частной охраны. К этому "бизнесу" он привлек своего заместителя и одного из сотрудников. За вознаграждение в размере 8000 долларов США ежемесячно, обвиняемый организовал личную охрану для местного бизнесмена. Для легализации этой схемы, в подразделение был официально устроен знакомый, который должен был выполнять функции охранника. Однако фактически он не появлялся на работе, получая зарплату от государства. Схема действовала более года, с января 2023 года по май 2024-го, нанеся ущерб государственному бюджету более чем на полмиллиона гривен.

Какое наказание грозит

В настоящее время обвиняемые уволены из правоохранительных органов. Им грозит наказание по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 УК Украины, что предусматривает до 8 лет заключения.

Напомним, в Одесской области задержали предпринимателя, который торговал белыми билетами.

Также мы писали, что в Одесской области задержали граждан Турции, которые незаконно ввезли в Украину акцизные марки.