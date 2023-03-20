Одесита судитимуть за розповсюдження метадону

Зловмисника затримали під час чергового збуту

В Одесі правоохоронці затримали розповсюджувача наркотичних засобів. У правопорушника вилучили декілька десятків пакунків із метадоном.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Одесит вже попадав у поле зору поліції через незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів. За повторне скоєння злочину йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Викрили зловмисника на одному з блокпостів у Суворовському районі Одеси. Під час перевірки транспортного засобу, на якому 39-річний фігурант пересувався в якості пасажира, у нього виявили 31 згорток з порошкоподібною речовиною. Чоловік зізнався, що то метадон, підготовлений для збуту, поліцейські підтвердили вміст даної наркотичної речовини за допомогою експрес-тесту", — йдеться у повідомленні.

Правопорушника затримали. Чоловіку повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу, вчиненому повторно. Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 307 ККУ і карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний під вартою. Слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до наркозлочину.

Нагадаємо, в Одесі працівники Державного бюро розслідувань викрили 5 правоохоронців, які замість боротьби з наркотиками, вирішили отримувати прибуток від їх продажу. Правоохоронці шантажували наркозалежних, змушуючи їх продавати заборонені речовини.