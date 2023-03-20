Одессита будут судить за распространение метадона
В Одессе стражи порядка задержали распространителя наркотических средств. У правонарушителя изъяли несколько десятков пакетов с метадоном.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
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Одессит уже попадал в поле зрения полиции из-за незаконного приобретения и хранения с целью сбыта наркотических и сильнодействующих лекарственных средств. За повторное совершение преступления ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Обнаружили злоумышленника на одном из блокпостов в Суворовском районе Одессы. Во время проверки транспортного средства, на котором 39-летний фигурант передвигался в качестве пассажира, у него обнаружили 31 сверток с порошкообразным веществом. Мужчина признался, что это метадон, подготовленный для сбыта, полицейские подтвердили содержание данного наркотического вещества с помощью экспресс-теста", — говорится в сообщении.
Правонарушитель задержан. Мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта наркотического средства, совершенном повторно. Это преступление предусмотрено ч. 2 ст. 307 УК и наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
В настоящее время подозреваемый под стражей. Следственные действия продолжаются. Полицейские устанавливают полный круг лиц, причастных к наркопреступлению.
Напомним, в Одессе работники Государственного бюро расследований разоблачили 5 правоохранителей, которые вместо борьбы с наркотиками решили получать прибыль от их продажи. Правоохранители шантажировали наркозависимых, заставляя их продавать запрещенные вещества.