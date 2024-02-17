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Одеситам до вечора відключили воду — адреси

17 лютого 2024 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеситам до вечора відключили воду — адреси
Чоловік перевіряє воду в крані. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 17 лютого, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 19:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де немає води

  • район Слобідка — усі будинки,
  • вул. Новосельського — усі будинки,
  • вул. Тираспольська — усі будинки,
  • вул. Преображенська — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, станом на кінець січня одесити за комунальні платежі заборгували майже 4 мільярди гривень. Лідерами серед усіх послуг стало теплопостачання. 

Також ми писали, що тарифи на комунальні послуги завжди залишаються у центрі уваги та обговорення громадськості. На тлі безперервного зростання цін на електроенергію, водопостачання, газ та інші комунальні послуги, витрати на оплату рахунків значно збільшуються. Ця ситуація стає суттєвим фактором у формуванні щоденного бюджету для багатьох мешканців Одеси.

Одеса
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вода
Одеська ОДА
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