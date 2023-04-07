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Одеситам пояснили, як легко отримати рецепт на ліки

7 квітня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Діють як електронні, так і паперові рецепти
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З 1 квітня 2023 року українці мають нові можливості отримати рецептурні препарати за допомогою електронного рецепта. Е-рецепт передається безпосередньо в аптеку, що дозволяє уникнути зайвих затримок та непотрібних поїздок пацієнтів до лікаря.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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Як отримати е-рецепт 

Якщо ви не маєте можливості відвідати медичний заклад, ви можете зателефонувати своєму сімейному лікарю та отримати е-рецепт дистанційно, у вигляді СМС. Вузькі фахівці також мають можливість виписувати е-рецепти. Паперові рецепти на рецептурні ліки також продовжують діяти.

"Жодного препарату в список рецептурних препаратів додатково не було додано. Якщо за будь-яких причин немає змоги виписати електронний рецепт, лікар може виписати паперовий й пацієнт з цим рецептом може прийти до аптеки й отримати необхідний препарат", — зазначила директорка центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Одеської міської ради Олена Колоденко.

Програма "Доступні ліки" 

Препарати, які входять до програми "Доступні ліки", можна отримати безплатно або зі знижкою за допомогою е-рецепту. Термін дії рецепта становить 90 днів. Подовжити рецепт можна дистанційно.

До рецептурних препаратів відносяться:

  • антибіотики
  • протисудомні засоби
  • гормональні препарати, протизаплідні
  • препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб
  • антигельмінтні препарати
  • кроворозріджуючі препарати
  • антидепресанти
  • деякі звичні для нас ліки проти болю, кашлю
  • антигестамінні та заспокійливі.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, чи варто впроваджувати такі зміни під час війни, чи реально на практиці отримати електронний рецепт у лікаря та придбати препарати, коли людина недобре себе почуває? Думки одеситів читайте або дивіться у відео в матеріалі.

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