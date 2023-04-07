Одеситам пояснили, як легко отримати рецепт на ліки
З 1 квітня 2023 року українці мають нові можливості отримати рецептурні препарати за допомогою електронного рецепта. Е-рецепт передається безпосередньо в аптеку, що дозволяє уникнути зайвих затримок та непотрібних поїздок пацієнтів до лікаря.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Як отримати е-рецепт
Якщо ви не маєте можливості відвідати медичний заклад, ви можете зателефонувати своєму сімейному лікарю та отримати е-рецепт дистанційно, у вигляді СМС. Вузькі фахівці також мають можливість виписувати е-рецепти. Паперові рецепти на рецептурні ліки також продовжують діяти.
"Жодного препарату в список рецептурних препаратів додатково не було додано. Якщо за будь-яких причин немає змоги виписати електронний рецепт, лікар може виписати паперовий й пацієнт з цим рецептом може прийти до аптеки й отримати необхідний препарат", — зазначила директорка центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Одеської міської ради Олена Колоденко.
Програма "Доступні ліки"
Препарати, які входять до програми "Доступні ліки", можна отримати безплатно або зі знижкою за допомогою е-рецепту. Термін дії рецепта становить 90 днів. Подовжити рецепт можна дистанційно.
До рецептурних препаратів відносяться:
- антибіотики
- протисудомні засоби
- гормональні препарати, протизаплідні
- препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб
- антигельмінтні препарати
- кроворозріджуючі препарати
- антидепресанти
- деякі звичні для нас ліки проти болю, кашлю
- антигестамінні та заспокійливі.
Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, чи варто впроваджувати такі зміни під час війни, чи реально на практиці отримати електронний рецепт у лікаря та придбати препарати, коли людина недобре себе почуває? Думки одеситів читайте або дивіться у відео в матеріалі.