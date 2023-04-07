Одеситам пояснили, як легко отримати рецепт на ліки

Діють як електронні, так і паперові рецепти

З 1 квітня 2023 року українці мають нові можливості отримати рецептурні препарати за допомогою електронного рецепта. Е-рецепт передається безпосередньо в аптеку, що дозволяє уникнути зайвих затримок та непотрібних поїздок пацієнтів до лікаря.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Як отримати е-рецепт

Якщо ви не маєте можливості відвідати медичний заклад, ви можете зателефонувати своєму сімейному лікарю та отримати е-рецепт дистанційно, у вигляді СМС. Вузькі фахівці також мають можливість виписувати е-рецепти. Паперові рецепти на рецептурні ліки також продовжують діяти.

"Жодного препарату в список рецептурних препаратів додатково не було додано. Якщо за будь-яких причин немає змоги виписати електронний рецепт, лікар може виписати паперовий й пацієнт з цим рецептом може прийти до аптеки й отримати необхідний препарат", — зазначила директорка центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Одеської міської ради Олена Колоденко.

Програма "Доступні ліки"

Препарати, які входять до програми "Доступні ліки", можна отримати безплатно або зі знижкою за допомогою е-рецепту. Термін дії рецепта становить 90 днів. Подовжити рецепт можна дистанційно.

До рецептурних препаратів відносяться:

антибіотики

протисудомні засоби

гормональні препарати, протизаплідні

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб

антигельмінтні препарати

кроворозріджуючі препарати

антидепресанти

деякі звичні для нас ліки проти болю, кашлю

антигестамінні та заспокійливі.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, чи варто впроваджувати такі зміни під час війни, чи реально на практиці отримати електронний рецепт у лікаря та придбати препарати, коли людина недобре себе почуває? Думки одеситів читайте або дивіться у відео в матеріалі.