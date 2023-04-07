Одесситам объяснили, как легко получить рецепт на лекарства

Действуют как электронные, так и бумажные рецепты.

С 1 апреля 2023 года у украинцев есть новые возможности получить рецептурные препараты с помощью электронного рецепта. Е-рецепт передается непосредственно в аптеку, что позволяет избежать лишних задержек и ненужных поездок пациентов к врачу.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Как получить е-рецепт

Если у вас нет возможности посетить медицинское учреждение, вы можете позвонить своему семейному врачу и получить е-рецепт дистанционно, в виде СМС. Узкие специалисты также имеют возможность выписывать е-рецепты. Бумажные рецепты на рецептурное лекарство также продолжают действовать.

"Никакого препарата в список рецептурных препаратов дополнительно не было добавлено. Если по каким-либо причинам нет возможности выписать электронный рецепт, врач может выписать бумажный и пациент с этим рецептом может прийти в аптеку и получить необходимый препарат", — отметила директор центра первичной медико- санитарной помощи №3 Одесского горсовета Елена Колоденко.

Программа "Доступные лекарства"

Препараты, входящие в программу "Доступные лекарства", можно получить бесплатно или со скидкой с помощью е-рецепта. Срок действия рецепта составляет 90 дней. Удлинить рецепт можно дистанционно.

К рецептурным препаратам относятся:

антибиотики

противосудорожные средства

гормональные препараты, противозачаточные

препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний

антигельминтные препараты

кроворазжижающие препараты

антидепрессанты

некоторые привычные для нас лекарства против боли, кашля

антигестаминные и успокаивающие.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, стоит ли внедрять такие изменения во время войны, реально ли на практике получить электронный рецепт у врача и приобрести препараты, когда человек плохо себя чувствует? Мнения одесситов читайте или смотрите в видео в материале.