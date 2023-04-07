Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Одесситам объяснили, как легко получить рецепт на лекарства arrow

Одесситам объяснили, как легко получить рецепт на лекарства

7 апреля 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Действуют как электронные, так и бумажные рецепты.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С 1 апреля 2023 года у украинцев есть новые возможности получить рецептурные препараты с помощью электронного рецепта. Е-рецепт передается непосредственно в аптеку, что позволяет избежать лишних задержек и ненужных поездок пациентов к врачу.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Как получить е-рецепт

Если у вас нет возможности посетить медицинское учреждение, вы можете позвонить своему семейному врачу и получить е-рецепт дистанционно, в виде СМС. Узкие специалисты также имеют возможность выписывать е-рецепты. Бумажные рецепты на рецептурное лекарство также продолжают действовать.

"Никакого препарата в список рецептурных препаратов дополнительно не было добавлено. Если по каким-либо причинам нет возможности выписать электронный рецепт, врач может выписать бумажный и пациент с этим рецептом может прийти в аптеку и получить необходимый препарат", — отметила директор центра первичной медико- санитарной помощи №3 Одесского горсовета Елена Колоденко.

Программа "Доступные лекарства"

Препараты, входящие в программу "Доступные лекарства", можно получить бесплатно или со скидкой с помощью е-рецепта. Срок действия рецепта составляет 90 дней. Удлинить рецепт можно дистанционно.

К рецептурным препаратам относятся:

  • антибиотики
  • противосудорожные средства
  • гормональные препараты, противозачаточные
  • препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний
  • антигельминтные препараты
  • кроворазжижающие препараты
  • антидепрессанты
  • некоторые привычные для нас лекарства против боли, кашля
  • антигестаминные и успокаивающие.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, стоит ли внедрять такие изменения во время войны, реально ли на практике получить электронный рецепт у врача и приобрести препараты, когда человек плохо себя чувствует? Мнения одесситов читайте или смотрите в видео в материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB