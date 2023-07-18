Одеситам пояснили, як онлайн дізнатися про наявність ліків у медзакладах

Аптекар тримає в руках ліки. Фото: google

В Одесі можна скористатись корисним сервісом під назвою "єЛіки". Він дозволяє пацієнтам перевірити наявність медикаментів та інших товарів медичного призначення, закуплених за державні кошти.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Що відомо про сервіс "єЛіки"

Держава визначила перелік ліків та медичних засобів, які повинні бути доступні у всіх лікарнях відповідно до угод, укладених з Національною службою здоров'я України. Система "єЛіки" дозволяє знайти інформацію про наявність конкретного препарату в конкретному медичному закладі за назвою закладу, торговою назвою чи активною речовиною.

Як скористатись сервісом "єЛіки"

Щоб скористатися сервісом "єЛіки", необхідно перейти на сайт за посиланням та вибрати один зі способів пошуку:

Пошук по закладу охорони здоров’я:

Виберіть область на карті.

Виберіть у виділеному полі район та місто.

Список лікувальних закладів, які відповідають вашим критеріям, з’явиться нижче.

Виберіть той заклад, який вас цікавить, і натисніть на його назву.

Якщо проскролити нижче, то під назвою закладу побачите список наявних ліків.

Пошук за назвою лікарського засобу:

Введіть у виділеному полі назву препарату.

Натисніть "Пошук".

Під назвою лікарського засобу з’явиться список медзакладів, у яких він є в наявності.











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Нагадаємо, в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях, де в цей час існує підвищена загроза спалахів інфекційних хвороб, будуть проведені дослідження щодо коливань цін на 42 основні лікарські препарати. Йдеться про ліки, які мають попит серед пацієнтів у лікарнях та аптечних закладах при захворюваннях шлунково-кишкового тракту та інфекційних захворюваннях.