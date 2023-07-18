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Одесситам объяснили, как онлайн узнать о наличии лекарства в медучреждениях

18 июля 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесситам объяснили, как онлайн узнать о наличии лекарства в медучреждениях
Аптекарь держит в руках лекарство. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе можно воспользоваться полезным сервисом под названием "єЛіки". Он позволяет пациентам проверить наличие медикаментов и других товаров медицинского назначения, закупленных на государственные средства.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Что известно о сервисе "єЛіки"

Государство определило перечень лекарств и медицинских средств, которые должны быть доступны во всех больницах в соответствии с соглашениями, заключенными с Национальной службой здоровья Украины. Система "єЛіки" позволяет найти информацию о наличии конкретного препарата в конкретном медицинском учреждении под названием заведения, торговым названием или активным веществом.

Как воспользоваться сервисом "єЛіки"

Чтобы воспользоваться сервисом "єЛіки", необходимо перейти на сайт по ссылке и выбрать один из способов поиска:

Поиск по заведению здравоохранения:

  • Выберите область на карте.
  • Выберите в выделенном поле район и город.
  • Список лечебных учреждений, которые отвечают вашим критериям, появится ниже.
  • Выберите интересующее заведение и нажмите на его название.
  • Если проскролите ниже, то под названием заведения увидите список имеющихся лекарств.

Поиск по названию лекарственного средства:

  • Введите в выделенном поле название препарата.
  • Щелкните "Поиск".
  • Под названием лекарственного средства появится список медучреждений, в которых оно есть.
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Напомним, в Одесской, Херсонской и Николаевской областях, где в настоящее время существует повышенная угроза вспышек инфекционных болезней, будут проведены исследования по колебаниям цен на 42 основных лекарственных препарата. Речь идет о лекарствах, которые пользуются спросом среди пациентов в больницах и аптечных учреждениях при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и инфекционных заболеваниях.

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