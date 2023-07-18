Одесситам объяснили, как онлайн узнать о наличии лекарства в медучреждениях

Аптекарь держит в руках лекарство. Фото: google

В Одессе можно воспользоваться полезным сервисом под названием "єЛіки". Он позволяет пациентам проверить наличие медикаментов и других товаров медицинского назначения, закупленных на государственные средства.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Что известно о сервисе "єЛіки"

Государство определило перечень лекарств и медицинских средств, которые должны быть доступны во всех больницах в соответствии с соглашениями, заключенными с Национальной службой здоровья Украины. Система "єЛіки" позволяет найти информацию о наличии конкретного препарата в конкретном медицинском учреждении под названием заведения, торговым названием или активным веществом.

Как воспользоваться сервисом "єЛіки"

Чтобы воспользоваться сервисом "єЛіки", необходимо перейти на сайт по ссылке и выбрать один из способов поиска:

Поиск по заведению здравоохранения:

Выберите область на карте.

Выберите в выделенном поле район и город.

Список лечебных учреждений, которые отвечают вашим критериям, появится ниже.

Выберите интересующее заведение и нажмите на его название.

Если проскролите ниже, то под названием заведения увидите список имеющихся лекарств.

Поиск по названию лекарственного средства:

Введите в выделенном поле название препарата.

Щелкните "Поиск".

Под названием лекарственного средства появится список медучреждений, в которых оно есть.











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Напомним, в Одесской, Херсонской и Николаевской областях, где в настоящее время существует повышенная угроза вспышек инфекционных болезней, будут проведены исследования по колебаниям цен на 42 основных лекарственных препарата. Речь идет о лекарствах, которые пользуются спросом среди пациентов в больницах и аптечных учреждениях при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и инфекционных заболеваниях.