Одесситам объяснили, как онлайн узнать о наличии лекарства в медучреждениях
В Одессе можно воспользоваться полезным сервисом под названием "єЛіки". Он позволяет пациентам проверить наличие медикаментов и других товаров медицинского назначения, закупленных на государственные средства.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Что известно о сервисе "єЛіки"
Государство определило перечень лекарств и медицинских средств, которые должны быть доступны во всех больницах в соответствии с соглашениями, заключенными с Национальной службой здоровья Украины. Система "єЛіки" позволяет найти информацию о наличии конкретного препарата в конкретном медицинском учреждении под названием заведения, торговым названием или активным веществом.
Как воспользоваться сервисом "єЛіки"
Чтобы воспользоваться сервисом "єЛіки", необходимо перейти на сайт по ссылке и выбрать один из способов поиска:
Поиск по заведению здравоохранения:
- Выберите область на карте.
- Выберите в выделенном поле район и город.
- Список лечебных учреждений, которые отвечают вашим критериям, появится ниже.
- Выберите интересующее заведение и нажмите на его название.
- Если проскролите ниже, то под названием заведения увидите список имеющихся лекарств.
Поиск по названию лекарственного средства:
- Введите в выделенном поле название препарата.
- Щелкните "Поиск".
- Под названием лекарственного средства появится список медучреждений, в которых оно есть.
Напомним, в Одесской, Херсонской и Николаевской областях, где в настоящее время существует повышенная угроза вспышек инфекционных болезней, будут проведены исследования по колебаниям цен на 42 основных лекарственных препарата. Речь идет о лекарствах, которые пользуются спросом среди пациентов в больницах и аптечных учреждениях при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и инфекционных заболеваниях.