Відключення світла в Одесі 29 березня — перелік адрес

Одеситам сьогодні вимкнуть електроенергію — причини
Сьогодні, 29 березня, в Одесі енергетики запланували ремонтні роботи на електромережах. Деякі вулиці у місті залишаться без світла до вечора.
Про це у суботу, 29 березня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
Без електропостачання тимчасово будуть абоненти Центрального РЕМ:
- вул. Ференца Ліста, 1-9
- мікрорайон Ближні млини, 1-59
- вул. Бреуса, 37-43а
- вул. Весіння, 1-13а
- вул. Весняна, 7
- вул. Композитора Вербицького, 1-57
- вул. Дерибасівська, 12, 14
- вул. Композитора Бортнянського, 13-40
- вул. Ланжеронівська, 8-16
- вул. Івана Фунтового, 30-40
- вул. Олексія Вадатурського, 96-110
- вул. М. Бойчука, 40-48б
- вул. Рішельєвська, 4
- вул. Ганни Михайленко, 6-35
- пров. Парашутний, 1, 1б
- пров. Костянтина Пігрова, 25
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо ви стикнулися з відключенням електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не діятимуть графіки відключення світла, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Також ми писали, що сьогодні в Одесі відбудеться масштабний загальноміський суботник.
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