Відключення світла в Одесі 29 березня — перелік адрес

Дівчина перевіряє лампочку. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 29 березня, в Одесі енергетики запланували ремонтні роботи на електромережах. Деякі вулиці у місті залишаться без світла до вечора.

Про це у суботу, 29 березня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла в Одесі

Без електропостачання тимчасово будуть абоненти Центрального РЕМ:

вул. Ференца Ліста, 1-9

мікрорайон Ближні млини, 1-59

вул. Бреуса, 37-43а

вул. Весіння, 1-13а

вул. Весняна, 7

вул. Композитора Вербицького, 1-57

вул. Дерибасівська, 12, 14

вул. Композитора Бортнянського, 13-40

вул. Ланжеронівська, 8-16

вул. Івана Фунтового, 30-40

вул. Олексія Вадатурського, 96-110

вул. М. Бойчука, 40-48б

вул. Рішельєвська, 4

вул. Ганни Михайленко, 6-35

пров. Парашутний, 1, 1б

пров. Костянтина Пігрова, 25

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо ви стикнулися з відключенням електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не діятимуть графіки відключення світла, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Також ми писали, що сьогодні в Одесі відбудеться масштабний загальноміський суботник.