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Одеситам сьогодні вимкнуть електроенергію — причини

29 березня 2025 09:52
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі 29 березня — перелік адрес
Дівчина перевіряє лампочку. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 29 березня, в Одесі енергетики запланували ремонтні роботи на електромережах. Деякі вулиці у місті залишаться без світла до вечора. 

Про це у суботу, 29 березня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

Без електропостачання тимчасово будуть абоненти Центрального РЕМ:

  • вул. Ференца Ліста, 1-9
  • мікрорайон Ближні млини, 1-59
  • вул. Бреуса, 37-43а
  • вул. Весіння, 1-13а
  • вул. Весняна, 7
  • вул. Композитора Вербицького, 1-57
  • вул. Дерибасівська, 12, 14
  • вул. Композитора Бортнянського, 13-40
  • вул. Ланжеронівська, 8-16
  • вул. Івана Фунтового, 30-40
  • вул. Олексія Вадатурського, 96-110
  • вул. М. Бойчука, 40-48б
  • вул. Рішельєвська, 4
  • вул. Ганни Михайленко, 6-35
  • пров. Парашутний, 1, 1б
  • пров. Костянтина Пігрова, 25

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо ви стикнулися з відключенням електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не діятимуть графіки відключення світла, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Також ми писали, що сьогодні в Одесі відбудеться масштабний загальноміський суботник.

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