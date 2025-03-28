Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Завтра в Одесі можуть бути значні затори — причини arrow

Завтра в Одесі можуть бути значні затори — причини

28 березня 2025 11:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Загальноміський суботник в Одесі — де і коли
Минулорічний суботник. Фото: Офіційний канал міста
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В суботу, 29 березня, в Одесі відбудеться масштабний загальноміський суботник. Через це на декількох вулицях міста та в Преображенському парку може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Читайте також:

Рух може бути ускладнений

У міській раді попереджають водіїв, що на вулицях, де проводитиметься суботник, з 9.00 до 12.00 може бути ускладнений рух автотранспорту. Зокрема, це стосується таких  локацій:

  • вздовж всієї вул. Успенської,
  • на Французькому бульварі, 23-52, 
  • на Миколаївській дорозі, 301/1, 
  • на вулицях, прилеглих до Преображенського парку. 
Загальноміський суботник в Одесі — де відбудеться - фото 1
Повідомлення міської ради. Фото: скриншот

Загальноміський суботник

Суботник розпочнеться завтра з 10:00 ранку. У міськраді запрошують долучитися усіх охочих одеситів, аби зробити місто чистішим.

"Запрошуємо всіх долучитися до ініціативи та зробити свій особистий внесок в добру справу для нашого міста!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відключення світла в Одесі сьогодні. А також про ціни в супермаркеті міста.

Одеса сміття прибирання Новини Одеси субота
Реклама
Реклама
Реклама