Загальноміський суботник в Одесі — де і коли

Завтра в Одесі можуть бути значні затори — причини
В суботу, 29 березня, в Одесі відбудеться масштабний загальноміський суботник. Через це на декількох вулицях міста та в Преображенському парку може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
Рух може бути ускладнений
У міській раді попереджають водіїв, що на вулицях, де проводитиметься суботник, з 9.00 до 12.00 може бути ускладнений рух автотранспорту. Зокрема, це стосується таких локацій:
- вздовж всієї вул. Успенської,
- на Французькому бульварі, 23-52,
- на Миколаївській дорозі, 301/1,
- на вулицях, прилеглих до Преображенського парку.
Загальноміський суботник
Суботник розпочнеться завтра з 10:00 ранку. У міськраді запрошують долучитися усіх охочих одеситів, аби зробити місто чистішим.
"Запрошуємо всіх долучитися до ініціативи та зробити свій особистий внесок в добру справу для нашого міста!" — йдеться у повідомленні.
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