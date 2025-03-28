Загальноміський суботник в Одесі — де і коли

Минулорічний суботник. Фото: Офіційний канал міста

В суботу, 29 березня, в Одесі відбудеться масштабний загальноміський суботник. Через це на декількох вулицях міста та в Преображенському парку може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Рух може бути ускладнений

У міській раді попереджають водіїв, що на вулицях, де проводитиметься суботник, з 9.00 до 12.00 може бути ускладнений рух автотранспорту. Зокрема, це стосується таких локацій:

вздовж всієї вул. Успенської,

на Французькому бульварі, 23-52,

на Миколаївській дорозі, 301/1,

на вулицях, прилеглих до Преображенського парку.

Повідомлення міської ради. Фото: скриншот

Загальноміський суботник

Суботник розпочнеться завтра з 10:00 ранку. У міськраді запрошують долучитися усіх охочих одеситів, аби зробити місто чистішим.

"Запрошуємо всіх долучитися до ініціативи та зробити свій особистий внесок в добру справу для нашого міста!" — йдеться у повідомленні.

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