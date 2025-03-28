Общегородской субботник в Одессе — где и когда

Завтра в Одессе могут быть значительные пробки — причины
В субботу, 29 марта, в Одессе состоится масштабный общегородской субботник. Из-за этого на нескольких улицах города и в Преображенском парке может быть затруднено движение транспорта.
Об этом сообщается на официальном канале города.
Движение может быть затруднено
В городском совете предупреждают водителей, что на улицах, где будет проводиться субботник, с 9.00 до 12.00 может быть затруднено движение автотранспорта. В частности, это касается следующих локаций:
- вдоль всей ул. Успенской,
- на Французском бульваре, 23-52,
- на Николаевской дороге, 301/1,
- на улицах, прилегающих к Преображенскому парку.
Общегородской субботник
Субботник начнется завтра с 10:00 утра. В горсовете приглашают присоединиться всех желающих одесситов, чтобы сделать город чище.
"Приглашаем всех присоединиться к инициативе и сделать свой личный вклад в доброе дело для нашего города!" — говорится в сообщении.
Напомним, недавно мы писали об отключении света в Одессе сегодня. А также о ценах в супермаркете города.
Читайте Новини.LIVE!