Отключение света в Одессе — адреса

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 28 марта, тысячи одесситов остались без света из-за запланированных работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Из-за плановых ремонтных работ на сетях без света остались одесситы, проживающие по следующим адресам:

Северный РЭС:

Тепличная, 3б,4а,

Матросская, 2,

Болбочана, 19,19а,

Шполянская, 73-87.

Работы завершат до 19.00.

Южный РЭС:

Фонтанская дор., 106-171.

Работы до 16.00.

Краснова, 11-14.

Работы до 18.00.

Люстдорфская дор., 152-240,

Длинная, 23-121,

Яхненко, 2-47,

Айвазовского, 1-66,

переулок 1-2й Офицерский, 1-15,

переулок 1-2й Сиротский, 1-9,

переулок Смелый, 1-16,

переулок 1-2й Тепличный, 1-10,

переулок Люстдорфский, 1-9,

переулок Черноморский, 3,5,

Ореховая, 1-90, 194,

1-28, переулок Бориса Эдуардса,

Равенства, 196,

переулок Линейный, 1-6,

Офицерский, 1-38,

Ливерпульский переулок, 1-7,

переулок Рыбальский, 2-6,

Абрикосовая, 1-41,

Дубовая роща, 3-41,

Лигинская, 22-26, 225,

переулок Гетманский, 1-9, 49, 62,

переулок Дружный, 1-20,

Жемчужная, 8-82,

пр. Князя Я.Мудрого, 6б,

Ак.Гамалии, 23/уч. к.20,51/уч.9, 67б, 82,

Трамвайная, 1-24,

Троллейбусная, 1-42,

переулок Вишневый, 46-50,

переулок Электрический, 4а,б,

переулок Трамвайный, 2.

Работы до 19.00.

Центральный РЭС:

Приморская, 29-45,

Академическая, 6-26,

Преображенская, 1-7,

Софиевская, 7-32,

Независимости, 2-6,

Торговая, 1-10,

Савельева, 3-24,

Кленовая, 4-13,

Добровольцев, 10б, 26/4,

Сегедская, 14,

Фонтанская дорога, 3-9,

Тенистая, 2а,

переулок Светлый, 1-2,

Генуэзская, 20.

Работы обещают завершить до 19.00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости водоснабжения для одесситов в апреле. А также о том, сколько придется платить за свет.