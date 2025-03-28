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Отключения света в Одессе — когда возобновят подачу электричества

28 марта 2025 10:13
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Отключение света в Одессе — адреса
Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня, 28 марта, тысячи одесситов остались без света из-за запланированных работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за плановых ремонтных работ на сетях без света остались одесситы, проживающие по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • Тепличная, 3б,4а,
  • Матросская, 2,
  • Болбочана, 19,19а,
  • Шполянская, 73-87.

Работы завершат до 19.00.

Южный РЭС:

  • Фонтанская дор., 106-171.

Работы до 16.00.

  • Краснова, 11-14.

Работы до 18.00.

  • Люстдорфская дор., 152-240,
  • Длинная, 23-121,
  • Яхненко, 2-47,
  • Айвазовского, 1-66,
  • переулок 1-2й Офицерский, 1-15,
  • переулок 1-2й Сиротский, 1-9,
  • переулок Смелый, 1-16,
  • переулок 1-2й Тепличный, 1-10,
  • переулок Люстдорфский, 1-9,
  • переулок Черноморский, 3,5,
  • Ореховая, 1-90, 194,
  • 1-28, переулок Бориса Эдуардса,
  • Равенства, 196,
  • переулок Линейный, 1-6,
  • Офицерский, 1-38,
  • Ливерпульский переулок, 1-7,
  • переулок Рыбальский, 2-6,
  • Абрикосовая, 1-41,
  • Дубовая роща, 3-41,
  • Лигинская, 22-26, 225,
  • переулок Гетманский, 1-9, 49, 62,
  • переулок Дружный, 1-20,
  • Жемчужная, 8-82,
  • пр. Князя Я.Мудрого, 6б,
  • Ак.Гамалии, 23/уч. к.20,51/уч.9, 67б, 82,
  • Трамвайная, 1-24,
  • Троллейбусная, 1-42,
  • переулок Вишневый, 46-50,
  • переулок Электрический, 4а,б,
  • переулок Трамвайный, 2.

Работы до 19.00.

Центральный РЭС:

  • Приморская, 29-45,
  • Академическая, 6-26,
  • Преображенская, 1-7,
  • Софиевская, 7-32,
  • Независимости, 2-6,
  • Торговая, 1-10,
  • Савельева, 3-24,
  • Кленовая, 4-13,
  • Добровольцев, 10б, 26/4,
  • Сегедская, 14,
  • Фонтанская дорога, 3-9,
  • Тенистая, 2а,
  • переулок Светлый, 1-2,
  • Генуэзская, 20.

Работы обещают завершить до 19.00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости водоснабжения для одесситов в апреле. А также о том, сколько придется платить за свет.

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