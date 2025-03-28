Отключение света в Одессе — адреса

Отключения света в Одессе — когда возобновят подачу электричества
Сегодня, 28 марта, тысячи одесситов остались без света из-за запланированных работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за плановых ремонтных работ на сетях без света остались одесситы, проживающие по следующим адресам:
Северный РЭС:
- Тепличная, 3б,4а,
- Матросская, 2,
- Болбочана, 19,19а,
- Шполянская, 73-87.
Работы завершат до 19.00.
Южный РЭС:
- Фонтанская дор., 106-171.
Работы до 16.00.
- Краснова, 11-14.
Работы до 18.00.
- Люстдорфская дор., 152-240,
- Длинная, 23-121,
- Яхненко, 2-47,
- Айвазовского, 1-66,
- переулок 1-2й Офицерский, 1-15,
- переулок 1-2й Сиротский, 1-9,
- переулок Смелый, 1-16,
- переулок 1-2й Тепличный, 1-10,
- переулок Люстдорфский, 1-9,
- переулок Черноморский, 3,5,
- Ореховая, 1-90, 194,
- 1-28, переулок Бориса Эдуардса,
- Равенства, 196,
- переулок Линейный, 1-6,
- Офицерский, 1-38,
- Ливерпульский переулок, 1-7,
- переулок Рыбальский, 2-6,
- Абрикосовая, 1-41,
- Дубовая роща, 3-41,
- Лигинская, 22-26, 225,
- переулок Гетманский, 1-9, 49, 62,
- переулок Дружный, 1-20,
- Жемчужная, 8-82,
- пр. Князя Я.Мудрого, 6б,
- Ак.Гамалии, 23/уч. к.20,51/уч.9, 67б, 82,
- Трамвайная, 1-24,
- Троллейбусная, 1-42,
- переулок Вишневый, 46-50,
- переулок Электрический, 4а,б,
- переулок Трамвайный, 2.
Работы до 19.00.
Центральный РЭС:
- Приморская, 29-45,
- Академическая, 6-26,
- Преображенская, 1-7,
- Софиевская, 7-32,
- Независимости, 2-6,
- Торговая, 1-10,
- Савельева, 3-24,
- Кленовая, 4-13,
- Добровольцев, 10б, 26/4,
- Сегедская, 14,
- Фонтанская дорога, 3-9,
- Тенистая, 2а,
- переулок Светлый, 1-2,
- Генуэзская, 20.
Работы обещают завершить до 19.00.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости водоснабжения для одесситов в апреле. А также о том, сколько придется платить за свет.
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