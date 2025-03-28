Відключення світла в Одесі — адреси

Відключення світла в Одесі — коли відновлять подачу електрики
Сьогодні, 28 березня, тисячі одеситів залишилися без світла через заплановані роботи на мережах. Електрику містянам обіцяють повернути до 19:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через планові ремонтні роботи на мережах без світла залишилися одесити, які мешкають за такими адресами:
Північний РЕМ:
- Теплична, 3б,4а,
- Матроська, 2,
- Болбочана, 19,19а,
- Шполянська, 73-87.
Роботи завершать до 19.00.
Південний РЕМ:
- Фонтанська дор., 106-171.
Роботи до 16.00.
- Краснова, 11-14.
Роботи до 18.00.
- Люстдорфська дор., 152-240,
- Довга, 23-121,
- Яхненка, 2-47,
- Айвазовського, 1-66,
- пров. 1-2й Офіцерський, 1-15,
- пров. 1-2й Сирітський, 1-9,
- пров. Смілий, 1-16,
- пров. 1-2й Тепличний, 1-10,
- пров. Люстдорфський, 1-9,
- пров. Чорноморський, 3,5,
- Горіхова, 1-90,194,
- Бориса Едуардса, 1-28,
- Рівності, 196,
- пров. Лінійний, 1-6,
- Офіцерська, 1-38,
- пров. Ліверпульський, 1-7,
- пров. Рибальський, 2-6,
- Абрикосова, 1-41,
- Дубовий Гай, 3-41,
- Лігінська, 22-26, 225,
- пров. Гетьманський, 1-9, 49, 62,
- пров. Дружний, 1-20,
- Перлинна, 8-82,
- пр. Князя Я.Мудрого, 6б,
- Ак.Гамалії, 23/уч. к.20,51/уч.9, 67б, 82,
- Трамвайна, 1-24,
- Тролейбусна, 1-42,
- пров. Вишневий, 46-50,
- пров. Електричний, 4а,б,
- пров. Трамвайний, 2.
Роботи до 19.00.
Центральний РЕМ:
- Приморська, 29-45,
- Академічна, 6-26,
- Преображенська, 1-7,
- Софіївська, 7-32,
- Незалежності, 2-6,
- Торгова, 1-10,
- Савельєва, 3-24,
- Кленова, 4-13,
- Добровольців, 10б, 26/4,
- Сегедська, 14,
- Фонтанська дор., 3-9,
- Тіниста, 2а,
- пров. Світлий, 1-2,
- Генуезька, 20.
Роботи обіцяють завершити до 19.00.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість водопостачання для одеситів у квітні. А також про те, скільки доведеться платити за світло.
Читайте Новини.LIVE!