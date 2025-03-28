Відключення світла в Одесі — адреси

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 28 березня, тисячі одеситів залишилися без світла через заплановані роботи на мережах. Електрику містянам обіцяють повернути до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через планові ремонтні роботи на мережах без світла залишилися одесити, які мешкають за такими адресами:

Північний РЕМ:

Теплична, 3б,4а,

Матроська, 2,

Болбочана, 19,19а,

Шполянська, 73-87.

Роботи завершать до 19.00.

Південний РЕМ:

Фонтанська дор., 106-171.

Роботи до 16.00.

Краснова, 11-14.

Роботи до 18.00.

Люстдорфська дор., 152-240,

Довга, 23-121,

Яхненка, 2-47,

Айвазовського, 1-66,

пров. 1-2й Офіцерський, 1-15,

пров. 1-2й Сирітський, 1-9,

пров. Смілий, 1-16,

пров. 1-2й Тепличний, 1-10,

пров. Люстдорфський, 1-9,

пров. Чорноморський, 3,5,

Горіхова, 1-90,194,

Бориса Едуардса, 1-28,

Рівності, 196,

пров. Лінійний, 1-6,

Офіцерська, 1-38,

пров. Ліверпульський, 1-7,

пров. Рибальський, 2-6,

Абрикосова, 1-41,

Дубовий Гай, 3-41,

Лігінська, 22-26, 225,

пров. Гетьманський, 1-9, 49, 62,

пров. Дружний, 1-20,

Перлинна, 8-82,

пр. Князя Я.Мудрого, 6б,

Ак.Гамалії, 23/уч. к.20,51/уч.9, 67б, 82,

Трамвайна, 1-24,

Тролейбусна, 1-42,

пров. Вишневий, 46-50,

пров. Електричний, 4а,б,

пров. Трамвайний, 2.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

Приморська, 29-45,

Академічна, 6-26,

Преображенська, 1-7,

Софіївська, 7-32,

Незалежності, 2-6,

Торгова, 1-10,

Савельєва, 3-24,

Кленова, 4-13,

Добровольців, 10б, 26/4,

Сегедська, 14,

Фонтанська дор., 3-9,

Тіниста, 2а,

пров. Світлий, 1-2,

Генуезька, 20.

Роботи обіцяють завершити до 19.00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість водопостачання для одеситів у квітні. А також про те, скільки доведеться платити за світло.