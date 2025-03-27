Сколько стоят продукты питания в супермаркетах в Одессе — обзор цен

Люди в супермаркете. Фото:УНИАН/Ковальчук Виктор

Одесские супермаркеты продолжают менять ценники, особенно это касается свежих овощей и фруктов. Действительно многообразие товаров на полках остается широким, но некоторые позиции становятся настоящей роскошью.

Журналисты Новини.LIVE узнали, какие цены сегодня в одесских супермаркетах.

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Овощи и фрукты

Весна традиционно приносит изменения на рынке овощей, и в этом году цены остаются высокими. Так, чтобы приготовить традиционный украинский борщ, придется хорошо потратиться. А вот тепличная продукция, такая как огурцы, помидоры, сладкий перец — поражают своей стоимостью.

Стоимость овощей:

Картофель белый — 39 грн/кг

грн/кг Картофель розовый — 41 грн/кг

грн/кг Лук репчатый — 19 ,50 грн/кг

,50 грн/кг Лук "Марс " — 52,50 грн/кг

52,50 грн/кг Капуста — 57 грн/кг

грн/кг Свекла — 33 грн/кг

грн/кг Морковь — 49 ,50 грн/кг

,50 грн/кг Помидоры — 150 грн/кг

грн/кг Огурцы — 199 грн/кг

грн/кг Перец оранжевый — 175 грн/кг

грн/кг Перец "Белозерка " — 232,50 грн/кг

232,50 грн/кг Перец красный — 262 ,50 грн/кг

,50 грн/кг Авокадо — 90 грн/шт

Овощи на прилавках супермаркета. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

Фруктовые отделы супермаркетов наполнены разнообразными вариантами: от классических яблок и бананов до дорогих гранатов и апельсинов из Сицилии. Однако цены на них тоже оставляют желать лучшего, ведь самое дешевое яблоко доходит до 50 гривен за килограмм.

Стоимость фруктов:

Яблоко Черный принц — 48 грн/кг

грн/кг Яблоко Рихард — 57 грн/кг

грн/кг Бананы — 92 ,99 грн/кг

,99 грн/кг Мандарины — 120 грн/кг

грн/кг Апельсины — 97 ,50 грн/кг

,50 грн/кг Апельсины Сицилия — 202 ,50 грн/кг

,50 грн/кг Гранат — 201 ,50 грн/кг

,50 грн/кг Ананас — 175 ,50 грн/шт

,50 грн/шт Помело — 112 ,50грн/кг

,50грн/кг Киви — 150 грн/кг

Ассортимент фруктов в одесском супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Бакалея в супермаркете

Крупы традиционно являются базовым продуктом в рационе украинцев. Их стоимость зависит от сорта, способа фасовки и производителя. В целом, цены на рис и гречку остаются относительно приемлемыми.

Бакалея:

Гречка фасованная — 34 ,69-55,80 грн/800гр.

,69-55,80 грн/800гр. Рис круглозернистый — 53 ,19-80,94 грн/800 г

,19-80,94 грн/800 г Рис пропаренный — 62 ,79-74,20 грн/800 г

,79-74,20 грн/800 г Рис премиум — 81 ,90 грн/800 г

Рис представлен в большом ассортименте, а цена позволяет найти оптимальный вариант для каждого.

Ассортимент бакалеи. Фото: Новини.LIVE

Стоимость яиц

Спрос на яйца, как всегда, остается высоким, ведь большинство граждан предпочитает все же на завтрак яичницу или омлет. Но, судя по всему, скоро придется отказаться от такой привычки из-за дороговизны.

Яйца поштучно — 6,16-6,84 грн

6,16-6,84 грн Яйца десяток — 75 ,60-98,42 грн

Стоимость яиц в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Стоимость масла

Масло — необходимый продукт на каждой кухне. На полках покупатели могут найти большой выбор на любой вкус. От привычного подсолнечного до масла из грецкого ореха.

Подсолнечное масло — 58 ,85-74,90 грн/850 мл

,85-74,90 грн/850 мл Оливковое масло — 412 ,07 грн/250 мл

,07 грн/250 мл Льняное масло — 55 ,73 грн/100 мл

,73 грн/100 мл Конопляное масло — 95 ,18 грн/100 мл

,18 грн/100 мл Масло из грецкого ореха — 80 ,33 грн/100 мл

,33 грн/100 мл Масло кунжутное — 99 ,98 грн/100 мл

Если подсолнечное масло остается относительно доступным, то оливковое и конопляное уверенно держат цену на уровне премиум-сегмента.

Масло на прилавке магазина. Фото: Новини.LIVE

Молочные продукты

Молочные отделы супермаркетов предлагают большой выбор продукции, на любой бюджет. Однако, если вы отдаете предпочтение молочным завтракам, они будут значительно дороже.

Молоко — 46 ,49-69,26 грн/900мл

,49-69,26 грн/900мл Сметана — 41 ,99-85,96 грн/300 г

,99-85,96 грн/300 г Творог кисломолочный — 71 ,59-101,12 грн/330 г

,59-101,12 грн/330 г Сливочное масло — 42 ,49-145,51 грн/180 г

Ассортимент молочной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса

Мясо традиционно занимает важное место в питании, однако на прилавках супермаркета мы нашли довольно мало свежего продукта, только одну курицу и часть свинины. Все же за мясом нужно отправляться на рынок.

Курица целая — 92 ,90 грн/кг

,90 грн/кг Шея свиная — 199 ,90 грн/кг

Мясо на прилавках магазина. Фото: Новини.LIVE

На прилавках все остается почти стабильно. Высокая стоимость импортных и премиальных продуктов, а также сезонные колебания цен на овощи и фрукты. В то же время базовые продукты, такие как картофель, лук и гречка, остаются относительно доступными.

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