Сколько стоят продукты питания в супермаркетах в Одессе — обзор цен

Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю
Одесские супермаркеты продолжают менять ценники, особенно это касается свежих овощей и фруктов. Действительно многообразие товаров на полках остается широким, но некоторые позиции становятся настоящей роскошью.
Журналисты Новини.LIVE узнали, какие цены сегодня в одесских супермаркетах.
Овощи и фрукты
Весна традиционно приносит изменения на рынке овощей, и в этом году цены остаются высокими. Так, чтобы приготовить традиционный украинский борщ, придется хорошо потратиться. А вот тепличная продукция, такая как огурцы, помидоры, сладкий перец — поражают своей стоимостью.
Стоимость овощей:
- Картофель белый — 39 грн/кг
- Картофель розовый — 41 грн/кг
- Лук репчатый — 19,50 грн/кг
- Лук "Марс " — 52,50 грн/кг
- Капуста — 57 грн/кг
- Свекла — 33 грн/кг
- Морковь — 49 ,50 грн/кг
- Помидоры — 150 грн/кг
- Огурцы — 199 грн/кг
- Перец оранжевый — 175 грн/кг
- Перец "Белозерка " — 232,50 грн/кг
- Перец красный — 262,50 грн/кг
- Авокадо — 90 грн/шт
Стоимость фруктов
Фруктовые отделы супермаркетов наполнены разнообразными вариантами: от классических яблок и бананов до дорогих гранатов и апельсинов из Сицилии. Однако цены на них тоже оставляют желать лучшего, ведь самое дешевое яблоко доходит до 50 гривен за килограмм.
Стоимость фруктов:
- Яблоко Черный принц — 48 грн/кг
- Яблоко Рихард — 57 грн/кг
- Бананы — 92,99 грн/кг
- Мандарины — 120 грн/кг
- Апельсины — 97,50 грн/кг
- Апельсины Сицилия — 202,50 грн/кг
- Гранат — 201,50 грн/кг
- Ананас — 175,50 грн/шт
- Помело — 112,50грн/кг
- Киви — 150 грн/кг
Бакалея в супермаркете
Крупы традиционно являются базовым продуктом в рационе украинцев. Их стоимость зависит от сорта, способа фасовки и производителя. В целом, цены на рис и гречку остаются относительно приемлемыми.
Бакалея:
- Гречка фасованная — 34,69-55,80 грн/800гр.
- Рис круглозернистый — 53,19-80,94 грн/800 г
- Рис пропаренный — 62,79-74,20 грн/800 г
- Рис премиум — 81 ,90 грн/800 г
Рис представлен в большом ассортименте, а цена позволяет найти оптимальный вариант для каждого.
Стоимость яиц
Спрос на яйца, как всегда, остается высоким, ведь большинство граждан предпочитает все же на завтрак яичницу или омлет. Но, судя по всему, скоро придется отказаться от такой привычки из-за дороговизны.
- Яйца поштучно — 6,16-6,84 грн
- Яйца десяток — 75,60-98,42 грн
Стоимость масла
Масло — необходимый продукт на каждой кухне. На полках покупатели могут найти большой выбор на любой вкус. От привычного подсолнечного до масла из грецкого ореха.
- Подсолнечное масло — 58,85-74,90 грн/850 мл
- Оливковое масло — 412,07 грн/250 мл
- Льняное масло — 55,73 грн/100 мл
- Конопляное масло — 95,18 грн/100 мл
- Масло из грецкого ореха — 80,33 грн/100 мл
- Масло кунжутное — 99,98 грн/100 мл
Если подсолнечное масло остается относительно доступным, то оливковое и конопляное уверенно держат цену на уровне премиум-сегмента.
Молочные продукты
Молочные отделы супермаркетов предлагают большой выбор продукции, на любой бюджет. Однако, если вы отдаете предпочтение молочным завтракам, они будут значительно дороже.
- Молоко — 46,49-69,26 грн/900мл
- Сметана — 41,99-85,96 грн/300 г
- Творог кисломолочный — 71,59-101,12 грн/330 г
- Сливочное масло — 42,49-145,51 грн/180 г
Стоимость мяса
Мясо традиционно занимает важное место в питании, однако на прилавках супермаркета мы нашли довольно мало свежего продукта, только одну курицу и часть свинины. Все же за мясом нужно отправляться на рынок.
- Курица целая — 92,90 грн/кг
- Шея свиная — 199,90 грн/кг
На прилавках все остается почти стабильно. Высокая стоимость импортных и премиальных продуктов, а также сезонные колебания цен на овощи и фрукты. В то же время базовые продукты, такие как картофель, лук и гречка, остаются относительно доступными.
Ранее мы писали, что стоимость питания в одесских школах выросла. А также о том, как ранняя весна и дожди повлияют на урожай фруктов.
Читайте Новини.LIVE!