Скільки коштують продукти харчування в супермаркетах в Одесі — огляд цін

Інспекція цін в одеському супермаркеті — що пропонують покупцю
Одеські супермаркети продовжують змінювати цінники, особливо це стосується свіжих овочів та фруктів. Дійсно різноманіття товарів на полицях залишається широким, але деякі позиції стають справжньою розкішшю.
Журналісти Новини.LIVE дізналися, які ціни сьогодні в одеських супермаркетах.
Овочі та фрукти
Весна традиційно приносить зміни на ринку овочів, і цього року ціни залишаються високими. Так, щоб приготувати традиційний український борщ, доведеться добре витратитися. А ось теплична продукція, така як огірки, помідори, солодкий перець — вражають своєю вартістю.
Вартість овочів:
- Картопля біла — 39 грн/кг
- Картопля рожева — 41 грн/кг
- Цибуля ріпчаста — 19,50 грн/кг
- Цибуля "Марс" — 52,50 грн/кг
- Капуста — 57 грн/кг
- Буряк — 33 грн/кг
- Морква — 49,50 грн/кг
- Помідори — 150 грн/кг
- Огірки — 199 грн/кг
- Перець помаранчевий — 175 грн/кг
- Перець "Білозерка" — 232,50 грн/кг
- Перець червоний — 262,50 грн/кг
- Авокадо — 90 грн/шт
Вартість фруктів
Фруктові відділи супермаркетів наповнені різноманітними варіантами: від класичних яблук і бананів до дорогих гранатів і апельсинів із Сицилії. Однак ціни на них теж залишають бажати кращого, адже найдешевше яблуко доходить до 50 гривень за кілограм.
Вартість фруктів:
- Яблуко Чорний принц — 48 грн/кг
- Яблуко Ріхард — 57 грн/кг
- Банани — 92,99 грн/кг
- Мандарини — 120 грн/кг
- Апельсини — 97,50 грн/кг
- Апельсини Сицилія — 202,50 грн/кг
- Гранат — 201,50 грн/кг
- Ананас — 175,50 грн/шт
- Помело — 112,50грн/кг
- Ківі — 150 грн/кг
Бакалія в супермаркеті
Крупи традиційно є базовим продуктом у раціоні українців. Їхня вартість залежить від сорту, способу фасування та виробника. В цілому, ціни на рис і гречку залишаються відносно прийнятними.
Бакалія:
- Гречка фасована — 34,69-55,80 грн/800гр.
- Рис круглозернистий — 53,19-80,94 грн/800 г
- Рис пропарений — 62,79-74,20 грн/800 г
- Рис преміум — 81,90 грн/800 г
Рис представлений у великому асортименті, а ціна дозволяє знайти оптимальний варіант для кожного.
Вартість яєць
Попит на яйця, як завжди, залишається високим, адже більшість громадян полюбляє все ж таки на сніданок яєчню або омлет. Але, судячи з усього, скоро доведеться відмовитися від такої звички через дорожнечу.
- Яйця поштучно — 6,16-6,84 грн
- Яйця десяток — 75,60-98,42 грн
Вартість олії
Олія — необхідний продукт на кожній кухні. На полицях покупці можуть знайти великий вибір на будь-який смак. Від звичної соняшникової до олії з волоського горіха.
- Соняшникова олія — 58,85-74,90 грн/850 мл
- Оливкова олія — 412,07 грн/250 мл
- Льняна олія — 55,73 грн/100 мл
- Конопляна олія — 95,18 грн/100 мл
- Олія з волоського горіха — 80,33 грн/100 мл
- Олія кунжутна — 99,98 грн/100 мл
Якщо соняшникова олія залишається відносно доступною, то оливкова та конопляна впевнено тримають ціну на рівні преміум-сегмента.
Молочні продукти
Молочні відділи супермаркетів пропонують великий вибір продукції, на будь який бюджет. Проте якщо ви надаєте перевагу молочним сніданкам, вони будуть врази дорожчими.
- Молоко — 46,49-69,26 грн/900мл
- Сметана — 41,99-85,96 грн/300 г
- Кисломолочний сир — 71,59-101,12 грн/330 г
- Вершкове масло — 42,49-145,51 грн/180 г
Вартість м'яса
М’ясо традиційно займає важливе місце в харчуванні, проте на прилавках супермаркету ми знайшли доволі мало свіжого продукту, лише одну курку та частину свинини. Все ж таки за м'ясом потрібно вирушати на ринок.
- Курка ціла — 92,90 грн/кг
- Шия свиняча — 199,90 грн/кг
На прилавках все залишається майже стабільно. Висока вартість імпортних та преміальних продуктів, а також сезонні коливання цін на овочі та фрукти. Водночас базові продукти, такі як картопля, цибуля та гречка, залишаються відносно доступними.
Раніше ми писали, що вартість харчування в одеських школах зросла. А також про те, як рання весна та дощі вплинуть на врожай фруктів.
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