Скільки коштують продукти харчування в супермаркетах в Одесі — огляд цін

Люди в супермаркеті. Фото: УНІАН/Ковальчук Віктор

Одеські супермаркети продовжують змінювати цінники, особливо це стосується свіжих овочів та фруктів. Дійсно різноманіття товарів на полицях залишається широким, але деякі позиції стають справжньою розкішшю.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, які ціни сьогодні в одеських супермаркетах.

Читайте також:

Овочі та фрукти

Весна традиційно приносить зміни на ринку овочів, і цього року ціни залишаються високими. Так, щоб приготувати традиційний український борщ, доведеться добре витратитися. А ось теплична продукція, така як огірки, помідори, солодкий перець — вражають своєю вартістю.

Вартість овочів:

Картопля біла — 39 грн/кг

39 грн/кг Картопля рожева — 41 грн/кг

41 грн/кг Цибуля ріпчаста — 19,50 грн/кг

19,50 грн/кг Цибуля "Марс" — 52,50 грн/кг

52,50 грн/кг Капуста — 57 грн/кг

57 грн/кг Буряк — 33 грн/кг

33 грн/кг Морква — 49,50 грн/кг

49,50 грн/кг Помідори — 150 грн/кг

150 грн/кг Огірки — 199 грн/кг

199 грн/кг Перець помаранчевий — 175 грн/кг

175 грн/кг Перець "Білозерка" — 232,50 грн/кг

232,50 грн/кг Перець червоний — 262,50 грн/кг

262,50 грн/кг Авокадо — 90 грн/шт

Овочі на прилавках супермаркету. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів

Фруктові відділи супермаркетів наповнені різноманітними варіантами: від класичних яблук і бананів до дорогих гранатів і апельсинів із Сицилії. Однак ціни на них теж залишають бажати кращого, адже найдешевше яблуко доходить до 50 гривень за кілограм.

Вартість фруктів:

Яблуко Чорний принц — 48 грн/кг

48 грн/кг Яблуко Ріхард — 57 грн/кг

57 грн/кг Банани — 92,99 грн/кг

92,99 грн/кг Мандарини — 120 грн/кг

120 грн/кг Апельсини — 97,50 грн/кг

97,50 грн/кг Апельсини Сицилія — 202,50 грн/кг

202,50 грн/кг Гранат — 201,50 грн/кг

201,50 грн/кг Ананас — 175,50 грн/шт

175,50 грн/шт Помело — 112,50грн/кг

112,50грн/кг Ківі — 150 грн/кг

Асортимент фруктів в одеському супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Бакалія в супермаркеті

Крупи традиційно є базовим продуктом у раціоні українців. Їхня вартість залежить від сорту, способу фасування та виробника. В цілому, ціни на рис і гречку залишаються відносно прийнятними.

Бакалія:

Гречка фасована — 34,69-55,80 грн/800гр.

34,69-55,80 грн/800гр. Рис круглозернистий — 53,19-80,94 грн/800 г

53,19-80,94 грн/800 г Рис пропарений — 62,79-74,20 грн/800 г

62,79-74,20 грн/800 г Рис преміум — 81,90 грн/800 г

Рис представлений у великому асортименті, а ціна дозволяє знайти оптимальний варіант для кожного.

Асортимент бакалії. Фото: Новини.LIVE

Вартість яєць

Попит на яйця, як завжди, залишається високим, адже більшість громадян полюбляє все ж таки на сніданок яєчню або омлет. Але, судячи з усього, скоро доведеться відмовитися від такої звички через дорожнечу.

Яйця поштучно — 6,16-6,84 грн

6,16-6,84 грн Яйця десяток — 75,60-98,42 грн

Вартість яєць в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Вартість олії

Олія — необхідний продукт на кожній кухні. На полицях покупці можуть знайти великий вибір на будь-який смак. Від звичної соняшникової до олії з волоського горіха.

Соняшникова олія — 58,85-74,90 грн/850 мл

58,85-74,90 грн/850 мл Оливкова олія — 412,07 грн/250 мл

412,07 грн/250 мл Льняна олія — 55,73 грн/100 мл

55,73 грн/100 мл Конопляна олія — 95,18 грн/100 мл

95,18 грн/100 мл Олія з волоського горіха — 80,33 грн/100 мл

80,33 грн/100 мл Олія кунжутна — 99,98 грн/100 мл

Якщо соняшникова олія залишається відносно доступною, то оливкова та конопляна впевнено тримають ціну на рівні преміум-сегмента.

Олія на прилавку магазину. Фото: Новини.LIVE

Молочні продукти

Молочні відділи супермаркетів пропонують великий вибір продукції, на будь який бюджет. Проте якщо ви надаєте перевагу молочним сніданкам, вони будуть врази дорожчими.

Молоко — 46,49-69,26 грн/900мл

46,49-69,26 грн/900мл Сметана — 41,99-85,96 грн/300 г

41,99-85,96 грн/300 г Кисломолочний сир — 71,59-101,12 грн/330 г

71,59-101,12 грн/330 г Вершкове масло — 42,49-145,51 грн/180 г

Асортимент молочної продукції. Фото: Новини.LIVE

Вартість м'яса

М’ясо традиційно займає важливе місце в харчуванні, проте на прилавках супермаркету ми знайшли доволі мало свіжого продукту, лише одну курку та частину свинини. Все ж таки за м'ясом потрібно вирушати на ринок.

Курка ціла — 92,90 грн/кг

92,90 грн/кг Шия свиняча — 199,90 грн/кг

М'ясо на прилавках магазину. Фото: Новини.LIVE

На прилавках все залишається майже стабільно. Висока вартість імпортних та преміальних продуктів, а також сезонні коливання цін на овочі та фрукти. Водночас базові продукти, такі як картопля, цибуля та гречка, залишаються відносно доступними.

Раніше ми писали, що вартість харчування в одеських школах зросла. А також про те, як рання весна та дощі вплинуть на врожай фруктів.