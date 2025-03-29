Отключение света в Одессе 29 марта — перечень адресов

Девушка проверяет лампочку. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 29 марта, в Одессе энергетики запланировали ремонтные работы на электросетях. Некоторые улицы в городе останутся без света до вечера.

Об этом в субботу, 29 марта, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где нет света в Одессе

Без электроснабжения временно будут абоненты Центрального РЭС:

ул. Ференца Листа, 1-9

микрорайон Ближние мельницы, 1-59

ул. Бреуса, 37-43а

ул. Весенний, 1-13а

ул. Весенняя, 7

ул. Композитора Вербицкого, 1-57

ул. Дерибасовская, 12, 14

ул. Композитора Бортнянского, 13-40

ул. Ланжероновская, 8-16

ул. Ивана Фунтового, 30-40

ул. Алексея Вадатурского, 96-110

ул. М. Бойчука, 40-48б

ул. Ришельевская, 4

ул. Анны Михайленко, 6-35

пер. Парашютный, 1, 1б

пер. Константина Пигрова, 25

Куда обращаться в случае отключения света

Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не будут действовать графики отключения света, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Также мы писали, что сегодня в Одессе состоится масштабный общегородской субботник.