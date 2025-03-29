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Одесситам сегодня отключат электроэнергию — причины

29 марта 2025 09:52
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение света в Одессе 29 марта — перечень адресов
Девушка проверяет лампочку. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 29 марта, в Одессе энергетики запланировали ремонтные работы на электросетях. Некоторые улицы в городе останутся без света до вечера.

Об этом в субботу, 29 марта, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где нет света в Одессе

Без электроснабжения временно будут абоненты Центрального РЭС:

  • ул. Ференца Листа, 1-9
  • микрорайон Ближние мельницы, 1-59
  • ул. Бреуса, 37-43а
  • ул. Весенний, 1-13а
  • ул. Весенняя, 7
  • ул. Композитора Вербицкого, 1-57
  • ул. Дерибасовская, 12, 14
  • ул. Композитора Бортнянского, 13-40
  • ул. Ланжероновская, 8-16
  • ул. Ивана Фунтового, 30-40
  • ул. Алексея Вадатурского, 96-110
  • ул. М. Бойчука, 40-48б
  • ул. Ришельевская, 4
  • ул. Анны Михайленко, 6-35
  • пер. Парашютный, 1, 1б
  • пер. Константина Пигрова, 25

Куда обращаться в случае отключения света

Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не будут действовать графики отключения света, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Также мы писали, что сегодня в Одессе состоится масштабный общегородской субботник.

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