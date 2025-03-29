Отключение света в Одессе 29 марта — перечень адресов

Одесситам сегодня отключат электроэнергию — причины
Сегодня, 29 марта, в Одессе энергетики запланировали ремонтные работы на электросетях. Некоторые улицы в городе останутся без света до вечера.
Об этом в субботу, 29 марта, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где нет света в Одессе
Без электроснабжения временно будут абоненты Центрального РЭС:
- ул. Ференца Листа, 1-9
- микрорайон Ближние мельницы, 1-59
- ул. Бреуса, 37-43а
- ул. Весенний, 1-13а
- ул. Весенняя, 7
- ул. Композитора Вербицкого, 1-57
- ул. Дерибасовская, 12, 14
- ул. Композитора Бортнянского, 13-40
- ул. Ланжероновская, 8-16
- ул. Ивана Фунтового, 30-40
- ул. Алексея Вадатурского, 96-110
- ул. М. Бойчука, 40-48б
- ул. Ришельевская, 4
- ул. Анны Михайленко, 6-35
- пер. Парашютный, 1, 1б
- пер. Константина Пигрова, 25
Куда обращаться в случае отключения света
Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, сегодня в Одессе не будут действовать графики отключения света, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Также мы писали, что сегодня в Одессе состоится масштабный общегородской субботник.
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