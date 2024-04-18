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Одеситам варто підготуватись — хто сьогодні залишиться без води

18 квітня 2024 09:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеситам варто підготуватись — хто сьогодні залишиться без води
Слабкий натиск води у крані. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 18 квітня, у деяких жителів Приморського району Одеси від самого ранку і до вечора не буде води через проведення ремонтних робіт. Водопостачання містянам планують повернути до 23:30, проте час відновлення може змінюватись в залежності від виконання ремонту

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Роздільна — усі будинки;
  • Торгова— усі будинки;
  • Ольгіївська — усі будинки;
  • Князівська — усі будинки;
  • Коблевська — усі будинки;
  • Софіївська — усі будинки;
  • пров.Ляпунових — усі будинки;
  • Старопортофранківська — усі будинки;
  • Пастера — усі будинки;
  • узвіз Маринеска — усі будинки;
  • пров.Валіховський — усі будинки;
  • Кінна — усі будинки;
  • Новосельського — усі будинки;
  • Університетська — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Ми писали,  що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі у Центрі надання адміністративних послуг на вул. Косовська, 2Д розпочався процес приймання документів. У відомстві можна буде оформити пільги на сплату комунальних платежів.

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Новини Одеси
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