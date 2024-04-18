Одесситам стоит подготовиться — кто сегодня останется без воды

Слабый напор воды в кране. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 18 апреля, у некоторых жителей Приморского района Одессы с самого утра и до вечера не будет воды из-за проведения ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 23:30, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения ремонта

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Где нет воды

Раздельная – все дома;

Торговая – все дома;

Ольгиевская – все дома;

Княжеская – все дома;

Коблевская – все дома;

Софиевская – все дома;

пер.Ляпуновых – все дома;

Старопортофранковская – все дома;

Пастера – все дома;

спуск Маринеска – все дома;

пер.Валиховский – все дома;

Конная – все дома;

Новосельского – все дома;

Университетская – все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

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