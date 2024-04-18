Одесситам стоит подготовиться — кто сегодня останется без воды
Сегодня, 18 апреля, у некоторых жителей Приморского района Одессы с самого утра и до вечера не будет воды из-за проведения ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 23:30, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения ремонта
Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".
Где нет воды
- Раздельная – все дома;
- Торговая – все дома;
- Ольгиевская – все дома;
- Княжеская – все дома;
- Коблевская – все дома;
- Софиевская – все дома;
- пер.Ляпуновых – все дома;
- Старопортофранковская – все дома;
- Пастера – все дома;
- спуск Маринеска – все дома;
- пер.Валиховский – все дома;
- Конная – все дома;
- Новосельского – все дома;
- Университетская – все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
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