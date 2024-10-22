Прогноз погоди в Одесі та області 23 жовтня

Чоловік читає в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE

Завтра, у середу, 22 жовтня, в Одесі зберігатиметься відносно тепла погода. Температура повітря вдень прогріється до +17 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 23 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-західний, у другій половині дня північно-західний 6-11 м/с.

Температура вночі +7...+9 °С, вдень +17...+19 °С.

Температура морської води +15...+16 °С.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

По Одеській області 23 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-західний, у другій половині дня північно-західний 6-11 м/с.

Температура вночі +4...9 °С, вдень +14...+19 °С.

На автошляхах області видимість добра.

​​Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Синоптики зазначають, що найближчим часом, внаслідок надходження холодних повітряних мас, температура в Одеській області поступово знижуватиметься.

Нагадаємо, в Україні підвищили штрафи за незаконну вирубку дерев. Також ми розповідали, які оновлення плануються в Одеському зоопарку.