Прогноз погоди в Одесі та області 23 жовтня

Одеситам варто підготуватися — прогноз погоди на середу, 23 жовтня
22 жовтня 2024 16:56
Чоловік читає в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE
Завтра, у середу, 22 жовтня, в Одесі зберігатиметься відносно тепла погода. Температура повітря вдень прогріється до +17 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Погода в Одесі 23 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, у другій половині дня північно-західний 6-11 м/с.
- Температура вночі +7...+9 °С, вдень +17...+19 °С.
- Температура морської води +15...+16 °С.
По Одеській області 23 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, у другій половині дня північно-західний 6-11 м/с.
- Температура вночі +4...9 °С, вдень +14...+19 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Синоптики зазначають, що найближчим часом, внаслідок надходження холодних повітряних мас, температура в Одеській області поступово знижуватиметься.
Нагадаємо, в Україні підвищили штрафи за незаконну вирубку дерев. Також ми розповідали, які оновлення плануються в Одеському зоопарку.
Читайте Новини.LIVE!