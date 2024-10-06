Одеський зоопарк: догляд за тваринами та плани на реконструкцію

Вхід в Одеський зоопарк. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Одеський зоопарк продовжує працювати попри складні умови війни та приймати нових мешканців. Хоча реконструкційні роботи зупинені, тварини отримують необхідний догляд, а після перемоги планується масштабне оновлення звіринця.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентам Новини.LIVE розповів директор Одеського зоопарку Ігор Біляков.

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Плани на реконструкцію

Одеський зоопарк, який займає площу 6,5 гектара, залишається однією з головних природничих атракцій міста. Проте через війну плани щодо його повної реконструкції були тимчасово призупинені. Директор зоопарку Ігор Біляков розповідає, що проєкти з відновлення інфраструктури почнуться уже після перемоги України.

"Ми почали реконструкцію і дещо вже зробили, але через війну все зупинилося. Тому продовжимо роботи після перемоги. Коли завершимо усе заплановане, зоопарк стане найкрасивішим і найкомфортнішим для відвідувачів в Україні", — зазначив Біляков.

Пума в Одеському зоопарку. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Зоопарк — домівка для тисячі тварин

Попри воєнні труднощі, Одеський зоопарк на сьогодні є домівкою для 248 видів тварин, серед яких понад півтори тисячі екземплярів. Кількість врятованих тварин постійно змінюється. Директор підкреслює, що проблем з кормами для тварин немає, навіть з початком війни.

"У перший рік війни ми отримували більше гуманітарної допомоги, ніж було потрібно, тому проблем із кормами не виникло", — пояснив Біляков.

Однією з проблем, яку зоопарк намагається вирішити, є несанкціоноване годування тварин відвідувачами. Як зазначає керівник зоопарку, така практика шкодить здоров'ю і поведінці тварин.

"Це шкідлива традиція — годувати тварин у зоопарку. Тварини звикають до ласощів і стають залежними від них, що негативно позначається на їхньому здоров'ї", — підсумував директор зоопарку.

Козуля в Одеському зоопарку. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Ігор Біляков закликає відвідувачів дотримуватись правил і не підгодовувати тварин, залишаючи цей процес у руках спеціалістів, які знають, що саме необхідно кожному мешканцю звіринця.

Нагадаємо, в Одеському зоопарку з'явилися нові тварини, які вже привернули увагу відвідувачів — це мармозетки, найменші мавпочки у світі.

Також ми писали, мешканці багатоповерхівки у Хаджибейському районі Одеси помітили змію та одразу звернулись до керівництва Одеського зоопарку.