Як Одеський зоопарк рятує безпритульних тварин під час війни

Козуля в Одеському зоопарку. Фото: Новини.LIVE

В умовах війни Одеський зоопарк став рятівною зіркою для понад тисячі тварин, які втратили свої домівки. Перші тижні виявилися найскладнішими, у той час, коли людей евакуювали, зоопарк відкрив свої двері для тварин, що потребували допомоги та захисту.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентам Новини.LIVE розповів директор Одеського зоопарку Ігор Біляков.

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Найважчі перші дні

За його словами, у перші тижні війни зоопарк прийняв багато тварин, залишених їхніми господарями через небезпеку. Люди приносили як звичайних кішок і собак, так і рідкісних шиншил та ігуан.

"Ми їх зберегли і половину цих тварин повернули їхнім господарям, коли ті почали повертатися влітку 2022 року. Іншу половину прилаштували в нові родини. Це був складний період, але ми впоралися", — розповідає директор зоопарку.

Врятовані після трагедії Каховської ГЕС

Крім того, працівники зоопарку брали активну участь у порятунку тварин після трагедії на Каховській ГЕС, коли велика кількість диких та свійських тварин опинилися у воді. За словами Ігоря Білякова, до узбережжя Одеси прибивало плавні зі сміття та очерету, на яких були десятки дрібних тварин.

"У перші дні після катастрофи на узбережжі ми знайшли багато тварин, які рятувалися на плавнях зі сміттям. Багато з них були в критичному стані, але ми намагалися врятувати кожну істоту", — додав він.

Нагадаємо, в Одеському зоопарку з'явилися нові тварини, які вже привернули увагу відвідувачів — це мармозетки, найменші мавпочки у світі.

Також ми писали, мешканці багатоповерхівки у Хаджибейському районі Одеси помітили змію та одразу звернулись до керівництва Одеського зоопарку.