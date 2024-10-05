Как Одесский зоопарк спасает бездомных животных во время войны

Косуля в Одесском зоопарке. Фото: Новини.LIVE

В условиях войны Одесский зоопарк стал спасительной звездой для более тысячи животных, потерявших свои дома. Первые недели оказались самыми сложными, в то время, когда людей эвакуировали, зоопарк открыл свои двери для нуждающихся в помощи и защите животных.

Об этом в эксклюзивном интервью корреспондентам Новини.LIVE рассказал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

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Самые трудные первые дни

По его словам, в первые недели войны зоопарк принял много животных, оставленных их хозяевами из-за опасности. Люди приносили как обычных кошек и собак, так и редких шиншилл и игуан.

"Мы их сохранили и половину этих животных вернули их хозяевам, когда они начали возвращаться летом 2022 года. Другую половину пристроили в новые семьи. Это был сложный период, но мы справились", — рассказывает директор зоопарка.

Спасенные после трагедии Каховской ГЭС

Кроме того, работники зоопарка активно участвовали в спасении животных после трагедии на Каховской ГЭС, когда большое количество диких и домашних животных оказались в воде. По словам Игоря Билякова, к побережью Одессы прибивало плавни из мусора и камыша, на которых находились десятки мелких животных.

"В первые дни после катастрофы на побережье мы обнаружили много животных, которые спасались на плавнях с мусором. Многие из них были в критическом состоянии, но мы пытались спасти каждое существо", — добавил он.

Напомним, в Одесском зоопарке появились новые животные, которые уже привлекли внимание посетителей — это мармозетки, самые маленькие обезьянки в мире.

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